Melinda Gates reacționează la acuzațiile aduse fostului soț, Bill Gates, în noile dezvăluiri din dosarele Epstein: „Momente dureroase din căsnicia mea”

Melinda French Gates, fosta soție a cofondatorului Microsoft, Bill Gates, a declarat că apariția acestuia în noile dosare referitoare la defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein a readus la suprafață „momente dureroase din căsnicia mea”.

Într-un podcast realizat de NPR, Melinda Gates a declarat că simte „o tristețe incredibilă” în legătură cu acuzațiile aduse lui Epstein și a subliniat faptul că persoanele menționate în dosare, inclusiv fostul ei soț, trebuie să răspundă pentru acestea.

„Sunt atât de fericită să fiu departe de toată mizeria asta. Pentru mine, personal, este greu de fiecare dată când apar aceste detalii, nu-i așa? Pentru că îmi readuc aminte de unele momente foarte, foarte dureroase din căsnicia mea”, a declarat Melinda Gates în cadrul podcastului, potrivit BBC.

Noi dezvăluiri din dosarele Epstein

Reacția Melindei Gates vine după ce săptămâna trecută, noi documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA includ o acuzație a lui Epstein potrivit căreia Bill Gates ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală.

În replică, un purtător de cuvânt al lui Bill Gates a calificat aceste acuzații drept „absolut absurde și complet false”.

Bill Gates nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală de către victimele lui Epstein, iar includerea numelui său în dosare nu implică nicio activitate criminală.

Bill și Melinda Gates au divorțat în 2021, după 27 de ani de căsnicie.