Cel mai înalt general al armatei chineze, vizat de o anchetă. Ce acuzații i se aduc

Zhang Youxia, cel mai înalt dintre cei doi vicepreședinți ai puternicei Comisii Militare Centrale, este vizat de o anchetă pentru încălcări grave ale disciplinei și legii, ca parte a unei epurări de lungă durată a oficialilor militari.

Potrivit CNN, ancheta deschisă pe numele lui Youxia este considerată de analiști ca având scopul atât de a reforma armata, cât și de a asigura loialitatea față de liderul chinez Xi Jinping, care este în același timp și președintele comisiei militare.

Schimbările fac parte dintr-o campanie mai amplă de combatere a corupției în țară. De la venirea lui Xi Jinping la putere în 2012 și până în prezent, au fost pedepsiți peste 200.000 de oficiali.

Vizat de anchetă este și un alt membru al comisiei, Liu Zhenli, potrivit unui comunicat al Ministerului chinez al Apărării. Liu este șeful de stat major al Departamentului de Stat Major Comun al comisiei. Comisia este cel mai înalt organism militar din China.

Până acum, nu au fost făcute publice informații suplimentare privind presupusele fapte ilegale.

Zhang Youxia are 75 de ani, s-a alăturat Armatei Populare de Eliberare în 1968 și este general al forțelor terestre.