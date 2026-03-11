Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Un complex diplomatic american din Irak a fost lovit de o dronă

Drona a lovit Centrul de Sprijin Diplomatic din Bagdad, potrivit unui oficial și unei note a Departamentului de Stat consultate de Reuters.

În momentul atacului, persoanele aflate în complex au primit ordinul de a se adăposti, iar ulterior autoritățile au confirmat că toți angajații au fost găsiți în siguranță.

În total șase drone ar fi fost lansate către complexul diplomatic, dintre care cinci au fost doborâte de sistemele de apărare. Atacul ar fi fost probabil realizat de Rezistența Islamică din Irak, o rețea de grupări armate susținute de autoritățile de la Teheran.

Guvernul de la Bagdad a criticat atacul. „Ministerul irakian al Apărării subliniază că nu va rămâne un simplue spectator. Dimpotrivă, va confrunta cu fermitate și va urmări toate părțile implicate”, se arată într-un comunicat.

Incidentul se încadrează în agresiunile înregistrate ca urmare a conflictului declanșat pe 28 februarie, când Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Pe fondul conflictului, Garda Revoluționară Islamică a lansat atacuri asupra mai multor obiective strategice americane din regiune.