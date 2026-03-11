Prima pagină » Știrile zilei » Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Un complex diplomatic american din Irak a fost lovit de o dronă

Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Un complex diplomatic american din Irak a fost lovit de o dronă

O dronă a lovit marți un complex diplomatic majoră al Statelor Unite din Bagdad, în Irak. Incidentul s-a petrecut pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, însă nu au fost înregistrate victime.
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Un complex diplomatic american din Irak a fost lovit de o dronă
Sursa: X
Radu Mocanu
11 mart. 2026, 06:13, Știri externe

Drona a lovit Centrul de Sprijin Diplomatic din Bagdad, potrivit unui oficial și unei note a Departamentului de Stat consultate de Reuters. 

În momentul atacului, persoanele aflate în complex au primit ordinul de a se adăposti, iar ulterior autoritățile au confirmat că toți angajații au fost găsiți în siguranță. 

În total șase drone ar fi fost lansate către complexul diplomatic, dintre care cinci au fost doborâte de sistemele de apărare. Atacul ar fi fost probabil realizat de Rezistența Islamică din Irak, o rețea de grupări armate susținute de autoritățile de la Teheran.

Guvernul de la Bagdad a criticat atacul. „Ministerul irakian al Apărării subliniază că nu va rămâne un simplue spectator. Dimpotrivă, va confrunta cu fermitate și va urmări toate părțile implicate”, se arată într-un comunicat. 

Incidentul se încadrează în agresiunile înregistrate ca urmare a conflictului declanșat pe 28 februarie, când Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Pe fondul conflictului, Garda Revoluționară Islamică a lansat atacuri asupra mai multor obiective strategice americane din regiune. 

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Studenții basarabeni, care au stat la coadă să voteze „pro-european”, loviți în plin de austeritatea lui Bolojan. Nu mai pot primi bursa de merit și li s-au tăiat și plățile pentru vară: „Bursa mă ajuta să plătesc chiria și mâncarea”
Gandul
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
INTERVIU Bernice King, fiica lui Martin Luther King jr, despre America lui Donald Trump: „Glorificarea forțelor polițienești, adâncirea diviziunilor rasiale și suferința economică a multor oameni vulnerabili”
Libertatea
Te doare capul des? Acesta este cel mai bun ceai pentru a scăpa de migrenă. Planta costă 15 lei în piețe!
CSID
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor