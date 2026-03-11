Prima pagină » Știri externe » Al Treilea Război Mondial, tot mai aproape? Strategia prin care Iranul îl ține pe Trump în șah

Capcana Iranului devine tot mai vizibilă, avertizează experții. Trump a declarat că războiul este „foarte aproape de final". Secretarul apărării a promis „cea mai intensă zi de atacuri". Contradicția nu este întâmplătoare.
Al Treilea Război Mondial, tot mai aproape? Strategia prin care Iranul îl ține pe Trump în șah
Andreea Tobias
11 mart. 2026, 07:52, Știri externe

Profesorul Robert Pape, directorul Proiectului privind securitatea al Universității din Chicago, a publicat o analiză în Foreign Affairs. Concluzia sa este îngrijorătoare. SUA și Israelul au fost atrase exact în genul de conflict care a distrus ambițiile americane în Vietnam, potrivit Express.

Paralela cu Vietnamul este incomodă, recunoaște Pape. SUA au câștigat toate bătăliile în cei 11 ani de conflict. Nu au pierdut niciodată superioritatea aeriană. Au distrus rapid infrastructura militară inamică. Și totuși au pierdut războiul.

Forțele nord-vietnameze nu au ales confruntarea directă cu armata americană. Au ales o altă cale: escaladarea „orizontală”. Au extins conflictul în propriile condiții. Iranul face același lucru acum, susține expertul.

Ce înseamnă escaladarea orizontală

„Escaladarea orizontală are loc atunci când un stat extinde aria geografică a unui conflict, în loc să îl intensifice într-un singur teatru”, scrie Pape.

Strategia este atractivă pentru părțile mai slabe. În loc să înfrunte direct un adversar mai puternic, îl obligă să lupte pe mai multe fronturi simultan.

Rachetele și dronele iraniene au lovit infrastructura de gaze, petrol, apă, transport și turism din Golf. Acestea nu sunt loviturile unui regim disperat. Sunt o strategie deliberată de a prelungi și extinde conflictul.

Presiunea pe aliații din Golf

Obiectivul Iranului este politic, nu militar. Prin extinderea daunelor în regiune, Teheranul exercită presiune asupra aliaților SUA. Arabia Saudită, Emiratele, Qatar și Bahrain se tem de destabilizare internă. Iranul le transmite un mesaj clar: alinierea cu Washington are un preț.

„Escaladarea orizontală exercită presiune asupra punctelor slabe dintre guverne și societățile lor”, avertizează Pape. Ieșirea din această capcană a Iranului este departe de a fi clară, conchide expertul.

