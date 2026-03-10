Prima pagină » Știrile zilei » Mai mulți senatori democrați avertizează că Trump ar putea desfășura trupe în Iran

Mai mulți senatori democrați din Congresul Statelor Unite au atenționat că președintele Donald Trump ar putea desfășura militari americani pe teritoriul Iranului, avertizând și asupra sprijinului informațional acordat de Moscova Teheranului.
Radu Mocanu
11 mart. 2026, 00:44, Știri externe

Senatori democrați au avertizat marți că războiul cu Iranul ar putea escalada până la desfășurarea de trupe americane pe teren, după mai multe sesiuni de informare a Comisiei pentru Servicii Armate de către  personal al administrației Trump

Senatorul Richard Blumenthal din Connecticut a spus că actuala strategie ar putea conduce la trimiterea de trupe americane pe teritoriul iranian pentru a îndeplini obiectivele militare stabilite. El a avertizat că implicarea Rusiei ar putea pune în pericol viețile militarilor americani.

„Se pare că suntem pe cale să desfășurăm trupe americane pe teren în Iran pentru a îndeplini oricare dintre potențialele obiective de aici. Rusia pare să sprijine inamicul în mod activ și intensiv prin intermediul informațiilor și, poate, prin alte mijloace, iar China ar putea, de asemenea, să asiste Iranul”, a transmis  Blumenthal, potrivit Reuters

Senatoarea Jeanne Shaheen din statul New Hampshire a declarat că există riscuri majore pentru securitatea națională a Statele Unite. „Știm că Rusia deja ajută cu informații, Iranul, și că există o axă Rusia, China, Iran și Coreea de Nord care pune în pericol mai mare Statele Unite și securitatea noastră națională”, susține Shaheen. 

Majoritatea republicanilor din Congres susțin strategia administrației privind conflictul, deși există și câteva voci critice, în timp ce democrații au făcut mai multe apeluri privind transparența Casei Albe cu Congresul în privința operațiunilor militare. 

