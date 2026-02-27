Fritz, la Sibiu: „Nu mai putem funcționa după răspunsurile din anii 90″

Președintele USR Dominic Fritz a deschis vineri Congresul „Viitorul, acum” de la Sibiu. El a anunțat lansarea campaniei „România 2036″.

Mii de membri USR au votat cele mai relevante teme pentru România în următorii 10 ani. Patru teme câștigătoare au fost anunțate vineri la congres.

„Transformările pe care le vedem astăzi sunt atât de rapide, atât de profunde că nu mai putem funcționa după răspunsurile din anii 90″, a spus Fritz.

În lunile următoare, USR va dezbate aceste teme cu societatea civilă, experți și cetățeni.

Statut nou după 10 ani

Congresul dezbate și modificarea statutului partidului. „Trebuie să devenim mai deschiși, mai primitori pentru oameni din societate”, a declarat Fritz.

Liderul USR a subliniat că valorile partidului rămân neschimbate. Se schimbă însă mecanismele și structura internă.

Fritz a vorbit și despre două proiecte pentru care USR s-a luptat de la înființare. Primul: promulgarea legii de reformă a pensiilor speciale pentru magistrați.

„Mulți s-au crezut că nu vom reuși. Am reușit”, a spus Fritz. El a adăugat că urmează și celelalte reforme ale pensiilor speciale.

Al doilea proiect: comunitățile locale pot acum interzice sau limita geografic păcănelele. „Este o pandemie de dependență extrem de gravă, care afectează sute de mii de familii”, a declarat Fritz.