O membră a echipei iraniene de fotbal feminin își revocă viza australiană și pleacă acasă

Tony Burke a confirmat că este vorba despre una dintre cele două membre ale echipei care marți s-au alăturat celor cinci jucătoare cărora li s-au acordat vize umanitare din motive de siguranță, după eliminarea echipei din Cupa Asiei.

Burke a declarat în parlament: „Una dintre cele două care au decis să rămână aseară a vorbit cu unele dintre coechipierele care au plecat și s-a răzgândit”.

„În Australia, oamenii pot să se răzgândească, oamenii pot să călătorească. Așadar, respectăm contextul în care a luat această decizie”, potrivit Sky News.

Burke a spus că restul jucătoarelor au fost mutate într-un loc sigur după ce membra echipei a contactat ambasada Iranului, dezvăluind locația lor.

Mai multe jucătoare din echipa de fotbal a Iranului nu au solicitat azil în Australia, locul în care s-a desfășurat Cupa Asiei. Jucătoarele au fost criticate și amenințate în Iran deoarece au refuzat să cânte imnul țării înaintea unei partide.