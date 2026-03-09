Prima pagină » Știri externe » Anchetă pe platforma X după postări „rasiste și ofensatoare” generate de chatbotul Grok

Anchetă pe platforma X după postări „rasiste și ofensatoare” generate de chatbotul Grok

Platforma de socializare X investighează postările „rasiste și jignitoare” ale chatbotului lui Elon Musk, Grok al xAI, a raportat Sky News, citat de Reuters.
Anchetă pe platforma X după postări „rasiste și ofensatoare” generate de chatbotul Grok
Foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
09 mart. 2026, 07:22, Știri externe

X și echipele sale de siguranță investighează urgent rolul chatbotului în generarea de „postări rasiste și pline de ură” online, ca răspuns la solicitările utilizatorilor, a declarat reporterul Sky News  într-un videoclip postat pe contul X al site-ului de știri digitale.

Guvernele și autoritățile de reglementare au luat măsuri severe împotriva conținutului sexual explicit generat de chatbotul Grok al lui Elon Musk pe X, cu investigații, interdicții și cereri de măsuri de protecție, într-un efort global tot mai intens de a combate materialele ilegale.

În ianuarie, xAI a declarat că a restricționat editarea imaginilor pentru utilizatorii Grok AI și a blocat utilizatorii, în funcție de locația lor, să genereze imagini cu persoane îmbrăcate provocator în „jurisdicții unde acest lucru este ilegal”. Nu a identificat țările respective.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie?
G4Media
Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care vor participa la o competiție națională la București. Câștigătorii din România merg la campionatul mondial. Ce știe să facă robotul elevilor piteșteni
Gandul
Câți euro a primit Adrian Kaan, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Survivor 2026
Cancan
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport
Luptător MMA din România, condamnat la 20 de ani pentru viol și trafic de droguri, face live-uri pe TikTok din Italia
Libertatea
Este sau nu păcat să speli rufe de Sfinții 40 de Mucenici? Ce arată tradiția despre ziua de 9 Martie
CSID
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor