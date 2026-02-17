Spania anchetează X, Meta și TikTok pentru distribuirea de materiale sexuale cu copii generate de inteligența artificială

Anunțul vine în contextul în care autoritățile de reglementare europene iau măsuri împotriva marilor companii de tehnologie, invocând prevalența practicilor abuzive pe platformele online, de la comportamente anticoncurențiale în publicitatea digitală până la proiectarea deliberată a funcționalităților care creează dependență pe rețelele de socializare.

„Aceste platforme subminează sănătatea mentală, demnitatea și drepturile copiilor noștri”, a scris Sanchez pe contul său de X, potrivit Reuters.

„Statul nu poate permite acest lucru. Impunitatea acestor giganți trebuie să ia sfârșit”.

El a spus că guvernul va cere procurorilor să „investigheze infracțiunile pe care X, Meta și TikTok le-ar putea comite prin crearea și diseminarea de pornografie infantilă folosind inteligența artificială”.

Criticile la adresa platformele tehnologice sunt tot mai dese

Spania nu este singura țară care investighează conținutul sexual explicit generat de chatbotul Grok al xAI al lui Elon Musk pe X – alte guverne au lansat investigații, interdicții și cereri de măsuri de protecție într-un efort global de a combate materialele ilegale.

La începutul lui februarie, Sanchez a anunțat mai multe măsuri menite să combată abuzurile online și să protejeze copiii, inclusiv o propunere de interzicere a accesului la platformele de socializare pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani.

În aceeași zi, poliția franceză a efectuat o descindere la sediul companiei X a lui Musk, iar procurorii i-au ordonat miliardarului din domeniul tehnologiei să răspundă la întrebări în cadrul unei anchete tot mai ample, pe fondul unei supravegheri crescânde a platformei de către autoritățile din întreaga Europă.

În noiembrie, Sanchez a declarat că parlamentul spaniol va investiga Meta pentru posibile încălcări ale confidențialității utilizatorilor Facebook și Instagram.

Între timp, Comisia pentru protecția datelor din Irlanda a declarat marți că a deschis o anchetă oficială asupra Grok cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și potențialul acesteia de a produce imagini și videoclipuri sexualizate dăunătoare, inclusiv cu copii.