Rețeaua X restricționează inteligența artificială Grok în editarea fotografiilor cu conținut sexual

„Am implementat măsuri tehnologice pentru a împiedica contul Grok să permită editarea imaginilor cu persoane reale în haine revelatoare, cum ar fi bikini. Această restricție se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv abonaților plătitori”, se arată într-un anunț de pe X, care operează instrumentul de inteligență artificială Grok, potrivit BBC.

Schimbarea a fost anunțată la câteva ore după ce procurorul șef al Californiei a declarat că statul investighează răspândirea de deepfake-uri cu caractere sexualizate, inclusiv ale copiilor, generate de modelul de inteligență artificială.

X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, a reiterat, de asemenea, într-un comunicat transmis miercuri, că doar utilizatorii plătitori vor putea edita imagini folosind Grok pe platforma sa.

„Acest lucru va adăuga un nivel suplimentar de protecție, ajutând la asigurarea faptului că cei care încearcă să abuzeze de Grok pentru a încălca legea sau politicile X sunt trași la răspundere”, se arată în comunicat.

Împiedicați să genereze fotografii cu persoane reale

Utilizatorii care încearcă să genereze imagini cu persoane reale în bikini, lenjerie intimă și haine similare folosind Grok vor fi împiedicați să facă acest lucru în conformitate cu legile din jurisdicția lor, se arată în declarația lui X. Cu setările NSFW (nesigur pentru muncă) activate, Grok ar trebui să permită „nuditatea părții superioare a corpului unor oameni adulți imaginari (nu reali)”, în conformitate cu ceea ce se poate vedea în filmele cu rating R, a scris Musk online miercuri.

„Acesta este standardul de facto în America. Acest lucru va varia în alte regiuni, în funcție de legile de la o țară la alta”, a spus multimiliardarul din domeniul tehnologiei.

Funcția de editare, criticată în întreaga lume

Musk apărase anterior platforma X, postând că criticii „vor doar să suprime libertatea de exprimare”, împreună cu două imagini generate de inteligență artificială cu premierul britanic Sir Keir Starmer în bikini.

În ultimele zile, lideri din întreaga lume au criticat funcția de editare a imaginilor a Grok.

În weekend, Malaezia și Indonezia au devenit primele țări care au interzis instrumentul de inteligență artificială Grok, după ce utilizatorii au declarat că fotografiile au fost modificate pentru a crea imagini explicite fără consimțământ.