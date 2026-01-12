Ursula von der Leyen acuză platforma X pentru folosirea inteligenței artificiale în crearea de imagini sexuale false

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a criticat platforma X, deținută de Elon Musk, după apariția unor imagini false cu caracter sexual explicit, realizate cu ajutorul chatbotului de inteligență artificială Grok.

„Sunt consternată că o platformă tehnologică permite utilizatorilor să dezbrace digital femei și copii online. Acesta este un comportament de neconceput. Iar prejudiciul cauzat de aceste deepfake-uri este foarte real”, a declarat Ursula von der Leyen într-un interviu acordat mai multor instituții media europene, inclusiv Reuters și Corriere della Sera.

Aceasta a transmis un avertisment foarte puternic companiilor din domeniul tehnologic, scrie Politico.

„Nu vom externaliza protecția și consimțământul copiilor către Silicon Valley. Dacă ei nu acționează, o vom face noi”, a avertizat ea.

De la începutul lunii ianuarie, mii de femei și persoane cunoscute publicului au semnalat că fotografii postate pe rețelele sociale au fost modificate cu ajutorul lui Grok, astfel încât apar în ipostaze indecente, la cererea utilizatorilor.

Utilizarea acestui instrument de tip deepfake a dus la declanșarea unor anchete ale autorităților de reglementare din mai multe state europene, printre care Belgia, Irlanda, Franța și Regatul Unit.

Comisia Europeană a cerut joi companiei X să păstreze „toate documentele și datele interne referitoare la Grok”. Asta înseamnă o intensificare a investigației privind regulile de moderare a conținutului de pe platformă.

Instituția europeană a descris aceste imagini false, realizate fără acordul persoanelor vizate, drept „ilegale”, „îngrozitoare” și „dezgustătoare”.

În urma reacțiilor, X a decis să permită folosirea funcției de generare a imaginilor prin inteligență artificială doar utilizatorilor cu abonamente plătite.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a precizat că această măsură nu duce la închiderea anchetei europene.

Cazul acesta grav este, de fapt, un nou test pentru autoritățile europene în relația cu Elon Musk și marile companii americane din sectorul tehnologic.

Cu o lună înainte, Bruxelles-ul a sancționat platforma X cu o amendă de 120 de milioane de euro pentru încălcarea Legii privind serviciile digitale, cunoscută sub acronimul DSA.

Sancțiunea a provocat o reacție dură din partea Statelor Unite.

Administrația americană a impus o interdicție de călătorie fostului comisar european pentru digitalizare și principalului autor al DSA, Thierry Breton.