Elon Musk vrea să construiască un oraș pe Lună: „Poate fi realizat în mai puțin de 10 ani”

„Cu toate acestea, SpaceX va depune eforturi și pentru construirea unui oraș pe Marte, începând cu aproximativ 5-7 ani, dar prioritatea principală este asigurarea viitorului civilizației, iar Luna este o opțiune mai rapidă”, a adăugat Musk într-o postare pe X, potrivit Reuters.

Comentariile lui Musk fac ecou unui raport publicat vineri de Wall Street Journal, în care se afirmă că SpaceX a comunicat investitorilor că va acorda prioritate călătoriei pe Lună și va încerca o călătorie pe Marte la o dată ulterioară, având ca obiectiv luna martie 2027 pentru o aterizare lunară fără echipaj.

El a declarat anul trecut că își propune să trimită o misiune fără echipaj pe Marte până la sfârșitul anului 2026.

În acest deceniu, SUA se confruntă cu o concurență intensă din partea Chinei în efortul său de a trimite astronauți pe Lună, unde nu a mai fost niciun om de la ultima misiune Apollo a SUA din 1972.

Comentariile lui Musk vin după ce SpaceX a acceptat să achiziționeze xAI într-o tranzacție care evaluează compania de rachete și sateliți la 1 trilion de dolari și compania de inteligență artificială la 250 de miliarde de dolari.