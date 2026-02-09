Prima pagină » Știri externe » Elon Musk vrea să construiască un oraș pe Lună: „Poate fi realizat în mai puțin de 10 ani”

Elon Musk a declarat duminică că SpaceX și-a îndreptat atenția către construirea unui „oraș cu creștere autonomă” pe Lună, care, potrivit lui, ar putea fi realizat în mai puțin de 10 ani.
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
09 feb. 2026, 03:31, Știri externe

„Cu toate acestea, SpaceX va depune eforturi și pentru construirea unui oraș pe Marte, începând cu aproximativ 5-7 ani, dar prioritatea principală este asigurarea viitorului civilizației, iar Luna este o opțiune mai rapidă”, a adăugat Musk într-o postare pe X, potrivit Reuters.

Comentariile lui Musk fac ecou unui raport publicat vineri de Wall Street Journal, în care se afirmă că SpaceX a comunicat investitorilor că va acorda prioritate călătoriei pe Lună și va încerca o călătorie pe Marte la o dată ulterioară, având ca obiectiv luna martie 2027 pentru o aterizare lunară fără echipaj.

El a declarat anul trecut că își propune să trimită o misiune fără echipaj pe Marte până la sfârșitul anului 2026.

În acest deceniu, SUA se confruntă cu o concurență intensă din partea Chinei în efortul său de a trimite astronauți pe Lună, unde nu a mai fost niciun om de la ultima misiune Apollo a SUA din 1972.

Comentariile lui Musk vin după ce SpaceX a acceptat să achiziționeze xAI într-o tranzacție care evaluează compania de rachete și sateliți la 1 trilion de dolari și compania de inteligență artificială la 250 de miliarde de dolari.

