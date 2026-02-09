Copiii au votat la alegerile prezidențiale din Portugalia, dar pentru personaje fictive

Pe buletinele de vot figurau personaje fictive populare în rândul copiilor, precum Super Mario și Roblox, și nu cei doi politicieni care participau la turul doi oficial, potrivit AP.

Părinții au declarat că speră ca acest exercițiu să îi învețe pe copii despre democrație.

O secție de votare din capitala Lisabona le-a oferit copiilor posibilitatea de a-și exprima părerea cu privire la cel mai bun personaj, în ceea ce se crede a fi prima dată când s-a încercat ceva de acest fel și nu este o practică obișnuită în alte părți.

„Votați personajul vostru preferat”, se scria pe buletinul de vot pentru copii.

Catarina Barbosa, mama lui Artur, în vârstă de 8 ani, a declarat că a considerat această experiență ca fiind una educativă pentru fiul ei.

„Întotdeauna îmi place să-l aduc cu mine pentru a-l încuraja, astfel încât, când va împlini 18 ani, să nu rămână pe canapea, ci să vină și el să voteze. Este distractiv, pentru că astfel simte că și el votează și își îndeplinește îndatoririle civice”, a spus mama copilului.

Artur a spus că a recunoscut toate personajele care candidează la alegerile fictive.

João Dias, tatăl lui João, în vârstă de 9 ani, și al Carolinei, în vârstă de 11 ani, și-a încurajat și el copiii să voteze.

„Este important ca copiii să înceapă să înțeleagă, de mici, responsabilitatea, astfel încât, când vor ajunge la maturitate, să înțeleagă nu numai drepturile, ci și îndatoririle lor”, a spus el.