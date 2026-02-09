Prima pagină » Știri externe » Copiii au votat la alegerile prezidențiale din Portugalia, dar pentru personaje fictive

Copiii au votat la alegerile prezidențiale din Portugalia, dar pentru personaje fictive

Copiii care și-au însoțit părinții la secțiile de votare în cadrul alegerilor prezidențiale din Portugalia de duminică au avut ocazia să încerce să voteze, deși candidații nu figurau pe buletinele de vot.
Copiii au votat la alegerile prezidențiale din Portugalia, dar pentru personaje fictive
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
09 feb. 2026, 02:13, Știri externe

Pe buletinele de vot figurau personaje fictive populare în rândul copiilor, precum Super Mario și Roblox, și nu cei doi politicieni care participau la turul doi oficial, potrivit AP.

Părinții au declarat că speră ca acest exercițiu să îi învețe pe copii despre democrație.

O secție de votare din capitala Lisabona le-a oferit copiilor posibilitatea de a-și exprima părerea cu privire la cel mai bun personaj, în ceea ce se crede a fi prima dată când s-a încercat ceva de acest fel și nu este o practică obișnuită în alte părți.

„Votați personajul vostru preferat”, se scria pe buletinul de vot pentru copii.

Catarina Barbosa, mama lui Artur, în vârstă de 8 ani, a declarat că a considerat această experiență ca fiind una educativă pentru fiul ei.

„Întotdeauna îmi place să-l aduc cu mine pentru a-l încuraja, astfel încât, când va împlini 18 ani, să nu rămână pe canapea, ci să vină și el să voteze. Este distractiv, pentru că astfel simte că și el votează și își îndeplinește îndatoririle civice”, a spus mama copilului.

Artur a spus că a recunoscut toate personajele care candidează la alegerile fictive.

João Dias, tatăl lui João, în vârstă de 9 ani, și al Carolinei, în vârstă de 11 ani, și-a încurajat și el copiii să voteze.

„Este important ca copiii să înceapă să înțeleagă, de mici, responsabilitatea, astfel încât, când vor ajunge la maturitate, să înțeleagă nu numai drepturile, ci și îndatoririle lor”, a spus el.

Recomandarea video

BREAKING Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără româncă la o ”cină privată” în Palatul Buckingham în 2010 pentru Andrew Mountbatten Windsor
G4Media
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp
Gandul
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
Libertatea
Prețuri de Nordului! Cât costă o ciorbă în restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău
CSID
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor