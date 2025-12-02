Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei: Îi cer lui Cătălin Drulă să se alăture alianței candidaților de centru-dreapta

Vlad Gheorghe și-a anunțat, cu câteva zile înainte de alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului, retragerea din cursă. Acesta îl va susține pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Anunțul a fost făcut marți dimineață, într-o declarație de presă susținută în fața Primăriei Capitalei.

„Lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe domnul Ciprian Ciucu, pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și să nu ajungă în mâna unor extremiști PSD-iști. De aceea, îi rog pe toți cei care voiau să mă voteze pe mine pe 7 decembrie să-l voteze pe domnul Ciprian Ciucu. (…) Fac din nou un apel la cei care voiau să mă voteze pe mine să-l susțină pe dânsul. E o decizie dificilă, nici pentru mine nu e o decizie ușoară, dar ăsta e lucrul calculat, uitându-ne pe cifre, și responsabil de făcut”, a declarat Vlad Gheorghe.

El a făcut un apel către candidatul USR, Cătălin Drulă, să îl susţină şi el pe candidatul PNL, dacă nu vrea ca Bucureştiul să aibă „un primar extremist”.

„Vreau să fac încă o dată apel către domnul Drulă, candidat de dreapta, dar aflat pe locul patru, să înțeleagă în al 12-lea ceas că lucrul responsabil de făcut este să vină alături de noi, în această alianță a candidaților, și să-l susțină și dânsul pe domnul Ciucu, dacă nu vrea să avem un primar extremist la Capitală”, a mai adăugat acesta.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc duminică, 7 decembrie.