Donald Trump a anunțat o vizită a lui Xi Jinping la Casa Albă „spre sfârșitul anului”

„Va veni la Casa Albă spre sfârșitul anului. (…) Sunt cele două țări cele mai puternice din lume și avem o relație foarte bună”, a declarat Trump într-un interviu acordat canalului american NBC, înregistrat miercuri și difuzat integral duminică, în care reafirmă că va călători în China în aprilie, potrivit Le Figaro.

Pe fondul unui impas între Washington și Beijing în ceea ce privește tarifele, care au marcat relația dintre cele două superputeri de când Donald Trump a revenit la putere anul trecut, președintele american a dat asigurări că cei doi lideri fac schimburi regulate de opinii pe teme economice și comerciale.

„Știți, este important să am o relație bună cu el (și) ca el să aibă o relație bună cu mine”, a continuat el.

China „plătește multe tarife”, a spus Trump. „Nu au făcut asta în trecut. Eu sunt cel care a impus tarife Chinei. (…) Țara noastră a recuperat sute de miliarde de dolari din tarife”.