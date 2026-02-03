Proiectul lunar Gateway, în impas. De ce ar avea omenirea nevoie de o stație spațială pe orbita Lunii

Concepută ca o componentă cheie a programului NASA Artemis, această structură are ca scop susținerea revenirii umanității pe Lună, stimularea colaborării internaționale și servirea ca rampă de lansare pentru misiunile viitoare spre Marte, arată The Conversation. Cu toate acestea, întârzierile, creșterile costurilor și disputele politice din Statele Unite alimentează o întrebare fundamentală: este cu adevărat indispensabilă această stație?

Funcțiile și structura Gateway

Gateway este concepută ca o stație modulară care va orbita Luna, funcționând ca un punct de tranzit și cercetare pentru misiuni cu echipaj uman, vehicule și roboți destinați suprafeței lunare.

Se vor putea efectua experimente științifice în mediul spațial profund și se vor testa tehnologii esențiale pentru expedițiile către Marte. Proiectul este un efort multinațional, implicând agenții spațiale din Europa, Canada, Japonia, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite.

An exciting milestone for the PPE program–a foundational component of the Gatway lunar outpost! @NASAArtemis Redwire is ready to take Gateway’s power to the next level with the largest Roll Out Solar Arrays (ROSAs) ever produced. Powered by PPE and Redwire’s ROSAs, the… pic.twitter.com/Fj61M3TtqG — Redwire (@Redwire) December 23, 2025

Gateway se confruntă cu întârzieri semnificative și depășiri ale bugetului. În 2026, administrația americană a luat în considerare chiar suspendarea finanțării. Asta deși Senatul a reușit să mențină proiectul în viață. Dezbaterea rămâne deschisă.

Misiunile lunare pot fi executate și fără o stație orbitală permanentă iar scopul inițial al Gateway s-a diluat de-a lungul timpului. Investiția financiară este disproporționată față de beneficiile operaționale concrete. În acest context, unii specialiști susțin că programul Artemis nu depinde exclusiv de existența Gateway.

Dimensiunea geopolitică și internațională

Dincolo de aspectele tehnice, Gateway are o puternică încărcătură strategică. Este cel mai internaționalizat proiect al programului Artemis, iar anularea sa ar putea submina credibilitatea Statelor Unite ca lider în cooperarea spațială globală.

Totodată, China și Rusia dezvoltă un proiect concurent, denumit International Lunar Research Station (ILRS). În această cursă, Gateway este privit și ca un element de echilibru geopolitic, menit să consolideze prezența occidentală în explorarea Lunii.

Modelul de succes rămâne ISS, care, timp de peste 25 de ani, a reunit 26 de țări și a găzduit mii de experimente. Odată cu retragerea planificată a ISS în jurul anului 2030, Gateway ar putea prelua rolul de centru al cercetării pe o orbită diferită, oferind stabilitate și continuitate explorării spațiului.

Partenerii implicați

În ciuda incertitudinilor, aceste companii internaționale și-au menținut angajamentele:

Agenția Spațială Europeană (ESA): Module de locuire și sisteme de comunicații.

Canada: Brațul robotic Canadarm3.

Japonia: Sisteme de suport vital.

Emiratele Arabe Unite: Un modul de tip airlock (sas).

Companii americane (Northrop Grumman, Maxar): Module cheie pentru habitat, energie și propulsie.

O parte semnificativă a echipamentelor este deja construită și în faza de testare. Dacă proiectul ar fi anulat fără un plan de reutilizare a infrastructurii, consecințele ar duce și la descurajarea colaborărilor internaționale viitoare. S-ar crea un vid strategic pe care alte alianțe l-ar putea exploata. Iar poziția SUA în arhitectura viitoare a explorării spațiului ar putea fi compromisă.

Unii experți sugerează pentru acest stadiu, soluții alternative. Acestea ar implica inclusiv o bază permanentă pe suprafața Lunii sau integrarea directă a tehnologiilor în misiunile spre Marte.