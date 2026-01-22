Prima pagină » Știri externe » Aparatul care a salvat o viață în spațiu: NASA dezvăluie detalii despre criza medicală de pe ISS

Aparatul care a salvat o viață în spațiu: NASA dezvăluie detalii despre criza medicală de pe ISS

Astronauții NASA evacuați recent de pe Stația Spațială Internațională (ISS) au relatat că un aparat portabil de ecografie a fost esențial pentru gestionarea unei urgențe medicale apărute în orbită. Incidentul a dus la prima evacuare medicală din istoria modernă a zborurilor spațiale americane, arată AP.
Sursa foto: Bill Ingalls/NASA via ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
22 ian. 2026, 09:20, Știri externe

Cei patru membri ai misiunii au revenit pe Pământ săptămâna trecută, după o problemă medicală survenită la bord pe 7 ianuarie 2026. NASA nu a oferit detalii despre persoana afectată sau natura afecțiunii, invocând confidențialitatea. În cei 65 de ani de zboruri cu echipaj uman, aceasta este prima evacuare medicală realizată de agenție, scrie AP.

Tehnologie compactă, limitările din spațiu și impact major

Astronautul Mike Fincke a precizat că aparatul de ecografie portabil, deja folosit pentru monitorizări de rutină în condiții de imponderabilitate, a jucat un rol crucial în evaluarea situației. El consideră că astfel de echipamente ar trebui să fie standard pe toate misiunile viitoare.

Deși ISS este pregătită pentru urgențe, resursele medicale sunt reduse comparativ cu cele disponibile pe Pământ. „Nu avem acces la aparatura avansată din spitale, iar instruirea medicală pre-lansare este vitală”, a spus Fincke. El a mai precizat că imprevizibilul rămâne o provocare în spațiul cosmic.

Comandanta capsulei SpaceX de întoarcere, Zena Cardman, a menționat că anularea unei ieșiri planificate în spațiu și evacuarea au fost măsuri necesare. „NASA a acționat corect, punând sănătatea echipajului pe primul loc”, a afirmat ea.

O experiență valoroasă pentru viitor și NASA

Astronautul japonez Kimiya Yui a arătat că incidentul evidențiază importanța pregătirii și adaptabilității în misiuni. „Putem gestiona situații dificile, iar lecțiile învățate vor fi utile pentru explorarea spațială cu echipaj uman”, a spus el.

Misiunea, programată inițial să dureze șase luni și jumătate, s-a încheiat cu peste o lună mai devreme. Echipajul a amerizat cu succes în Oceanul Pacific, lângă coasta Californiei.

NASA și SpaceX evaluează posibilitatea de a trimite mai devreme următorul echipaj spre ISS. Evenimentul readuce în atenție necesitatea echipamentelor medicale portabile și a procedurilor de urgență pentru misiuni îndelungate, inclusiv cele planificate către Lună și Marte.

