Surse Reuters: NATO ar urma să lanseze misiunea Arctic Sentry în zilele următoare

NATO ar urma să lanseze, în zilele următoare, misiunea Arctic Sentry. Informația a fost dezvăluită de cinci surse pentru agenția Reuters.
Diana Nunuț
09 feb. 2026, 16:54, Știri externe

Misiunea Arctic Sentry ar urma să fie lansată de NATO în următoarele zile, au declarat cinci surse pentru Reuters.

Scopul unei astfel de mișcări este acela ca Alianța să-și consolideze rolul în regiune și să detensioneze relațiile dintre președintele american Donald Trump și aliații europeni în privința Groenlandei.

Un oficial militar și o persoană familiarizată cu acest subiect au declarat pentru Reuters că decizia de lansare ar putea fi luată încă din această săptămână, în contextul în care miniștrii apărării din Alianță se vor reuni la Bruxelles.

În ultimele luni, statele NATO au analizat o posibilă extindere a misiunilor de supraveghere în Arctica. Discuțiile au venit după ce președintele Donald Trump a cerut un rol mai mare al SUA în controlul Groenlandei, aflat sub administrația Danemarcei.

