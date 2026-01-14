Franța și Germania vor participa la o misiune militară europeană în Groenlanda. „Primii operatori au sosit deja la fața locului”

Militarilor, însărcinați cu efectuarea de recunoașteri, li se vor alătura alții în zilele următoare. Aceștia vor participa la un exercițiu organizat de armata daneză, care ar putea include și alte forțe europene. Suedia și Germania și-au anunțat participarea. Președintele Emmanuel Macron urmează să ofere detalii despre această desfășurare joi, potrivit Le Figaro.

Într-un context de tensiune cu Statele Unite, care revendică un drept asupra Groenlandei de care ar fi „nevoie” pentru securitatea sa, angajamentul francez este un act simbolic. Nu este vorba despre prepoziționarea forțelor pe teritoriul autonom atașat Danemarcei pentru a se apăra împotriva unei ipotetice operațiuni militare americane. Mai degrabă, este vorba despre transmiterea mai multor semnale către Washington: solidaritatea aliaților europeni cu Danemarca, dar și apărarea suveranității statului. Miercuri, guvernul danez a anunțat că își va „întări prezența militară” pe insulă „și în zonele înconjurătoare, întotdeauna în strânsă cooperare cu aliații NATO”.

Soldații francezi detașați în Groenlanda aparțin trupelor de munte, antrenate pentru condiții extreme. Oficial, este doar un alt exercițiu. Dar nu a fost stabilit un termen limită pentru prezența lor.

Și Germania trimite militari pentru o misiune scurtă

Germania va trimite 13 soldați în Groenlanda într-o misiune de recunoaștere alături de alte națiuni europene, au anunțat guvernul german și Ministerul Apărării, potrivit BBC.

La Berlin, Ministerul Apărării a oferit câteva detalii: „Obiectivul este de a examina cadrul pentru potențiale contribuții militare pentru a sprijini Danemarca în asigurarea securității în regiune, de exemplu, în domeniul capacităților de supraveghere maritimă.” Misiunea, care vine la cererea Danemarcei, va avea loc de joi până sâmbătă.

Aceasta urmează unei declarații a forțelor armate daneze care afirmă că va exista o „prezență militară extinsă în Groenlanda și în jurul acesteia”, inclusiv aeronave, nave și soldați din partea aliaților NATO.

Armata americană are deja o bază

Pentru Donald Trump, obținerea controlului asupra Groenlandei este o chestiune de putere. Din punct de vedere militar, armata americană are deja o bază pe Pituffik cu aproximativ 150 de soldați. Aceasta este folosită pentru supravegherea spațială și detectarea lansărilor de rachete. Traiectoriile rachetelor care vizează Statele Unite ar putea traversa Cercul Polar Arctic. De asemenea, ar putea redeschide vechile baze care au fost închise de la sfârșitul Războiului Rece.