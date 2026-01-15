Trump: orice altceva decât controlul american asupra Groenlandei este „inacceptabil”

„NATO devine mult mai formidabilă și mai eficientă cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social. „Orice mai puțin de atât este inacceptabil.”

Postarea a fost făcută înaintea unei întâlniri pe care vicepreședintele JD Vance a găzduit-o miercuri la Casa Albă cu ministrul danez de externe și omologul său groenlandez, relatează CNN.

Acea întâlnire a dat puține rezultate tangibile, ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, menționând că el și colegul său groenlandez au avut „o discuție sinceră, dar și constructivă”, dar „perspectivele lor continuă să difere”.

Totuși, Rasmussen a declarat că părțile au convenit să formeze „un grup de lucru la nivel înalt pentru a explora dacă putem găsi o cale comună de urmat”, care se așteaptă să se întrunească în următoarele săptămâni.

„Am convenit că este logic să încercăm să ne așezăm la un nivel înalt pentru a explora dacă există posibilități de a lua în considerare preocupările președintelui, respectând în același timp liniile roșii impuse de Regatul Danemarcei. Așadar, aceasta este munca pe care o vom începe”, a declarat el într-o conferință de presă după întâlnire.

„Trebuie să spun că președintele și-a exprimat clar punctul de vedere, iar noi avem o poziție diferită”, a spus Rasmussen, menționând că Danemarca continuă să creadă că securitatea pe termen lung „poate fi asigurată în cadrul actual”.

„Ideile care nu ar respecta integritatea teritorială a Regatului Danemarcei și dreptul la autodeterminare al poporului groenlandez sunt, desigur, total inacceptabile”, a spus el. „Prin urmare, încă avem un dezacord fundamental, dar suntem de acord și că nu suntem de acord și, prin urmare, vom continua totuși să discutăm.”

Trump așteaptă să fie informat după discuția privind Groenlanda

Vorbind miercuri după-amiază din Biroul Oval, Trump le-a spus reporterilor că urmează să fie informat despre întâlnire și și-a exprimat un anumit optimism. „Am o relație foarte bună cu Danemarca”, a spus el. „Vom vedea cum se rezolvă totul. Cred că se va rezolva ceva.”

În postarea anterioară de pe rețelele de socializare, Trump și-a reiterat afirmația că achiziționarea Groenlandei, care este un teritoriu autonom al Danemarcei, este esențială pentru securitatea națională a SUA. El a adăugat că este „vitală pentru Domul de Aur pe care îl construim”, referindu-se la sistemul de apărare antirachetă pe care îl dezvoltă Pentagonul. De asemenea, el a susținut că liderii NATO ar trebui să facă presiuni pentru ca Statele Unite să obțină Groenlanda.