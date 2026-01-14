Oficiali din Danemarca și Groenlanda, în negocieri la Casa Albă

Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei, Lars Løkke Rasmussen și Vivian Motzfeldt, au ajuns miercuri la Casa Albă pentru o întâlnire cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Potrivit Associated Press, reuniunea este în desfășurare.

Trump: „Orice altă variantă este inacceptabilă”

Discuțiile au loc pe fondul declarațiilor controversate ale președintelui Donald Trump privind viitorul teritoriului arctic. Cu doar câteva ore înainte de întâlnire, acesta a spus că orice variantă care nu presupune controlul Statelor Unite asupra Groenlandei este „inacceptabilă”.

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Trump a transmis că SUA „au nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională” și a invocat riscul ca Rusia sau China să își extindă influența în regiune. „NATO ar trebui să conducă acest demers”, a scris Trump, adăugând că alianța ar deveni „mult mai formidabilă și mai eficientă” dacă Groenlanda ar ajunge sub control american.

Mesajul Groenlandei înaintea negocierilor

Poziția președintelui SUA a fost respinsă public de Biroul de Reprezentare al Groenlandei în Statele Unite și Canada, chiar înainte de începerea negocierilor de la Casa Albă.

„De ce nu ne întrebați pe noi, kalaallit?”, a transmis instituția într-o postare pe rețelele sociale, făcând referire la populația indigenă inuită a insulei.

Sondaje: populația respinge aderarea la SUA

Reprezentanții Groenlandei au subliniat că sondajele arată o opoziție clară și constantă a populației față de ideea aderării la Statele Unite, atât în rândul comunității Kalaallit, cât și al celorlalți locuitori ai teritoriului.

Întâlnirea de la Casa Albă este privită ca fiind una cu miză ridicată, în condițiile în care Groenlanda are o importanță strategică majoră în Arctica, iar declarațiile recente ale lui Trump au amplificat tensiunile diplomatice cu Danemarca.