Explozie la bordul petrolierului MKD VYOM în largul Omanului. Un marinar a murit

Incidentul a avut loc pe 1 martie, în apropiere de portul Muscat, provocând îngrijorare în rândul comunității maritime internaționale.

Potrivit V.Ships Asia, compania care administrează produsul tanker MKD VYOM, vasul sub pavilionul Insulelor Marshall a fost lovit de un proiectil suspect în timp ce naviga în apele internaționale. Explozia a declanșat un incendiu în zona motorului, unde un membru al echipajului își desfășura activitatea la momentul impactului, scrie Reuters.

„Cu profund regret confirmăm decesul unui membru al echipajului, care se afla în sala motoarelor în momentul incidentului”, se arată în declarația oficială a companiei.

Autoritățile navale și echipele de intervenție au fost alertate imediat după producerea exploziei, iar nava a primit asistență pentru stingerea incendiului și evaluarea pagubelor.

Echipajul rămas a fost evacuat temporar din zona afectată pentru a asigura siguranța personalului, conform procedurilor standard în astfel de situații.

De asemenea, compania a precizat că încearcă să stabilească circumstanțele exacte care au condus la tragicul incident și colaborează cu autoritățile locale și maritime pentru o anchetă completă.