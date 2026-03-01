Prima pagină » Știri externe » Trump: Operațiunea SUA împotriva Iranului se desfășoară „mai rapid decât era programată”

Trump: Operațiunea SUA împotriva Iranului se desfășoară „mai rapid decât era programată”

Donald Trump declară că operațiunea SUA împotriva Iranului se desfășoară „mai rapid decât era programată”.
Trump: Operațiunea SUA împotriva Iranului se desfășoară „mai rapid decât era programată”
Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Andreea Tobias
01 mart. 2026, 18:20, Știri externe

Trump afirmă că operațiunile militare împotriva Iranului sunt „înaintea programului”.

El a făcut aceste declarații într-un interviu acordat duminică postului CNBC.

Conform The Atlantic, Trump a spus și că Iranul vrea să discute și a fost de acord să discute.

„Majoritatea acelor oameni au dispărut. Unii dintre oamenii cu care aveam de-a face au dispărut, pentru că a fost o mare… a fost o mare lovitură. Oamenii de acolo strigă pe străzi de fericire, dar, în același timp, cad o mulțime de bombe. Oamenii de acolo strigă pe străzi de fericire, dar, în același timp, cad o mulțime de bombe”, a spus Trump despre Iran, conform The Atlantic.

Pentru Fox News, Trump a declarat că 48 de lideri iranieni au fost eliminați în același moment.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Liderul suprem interimar al Iranului a fost numit. Teheranul continuă atacurile în Golf, iar susținătorii lui Khamenei iau cu asalt ambasadele SUA
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Pensionarii din România ale căror pensii cresc cu 240 lei pe lună. Cine se încadrează și de la ce dată intră în vigoare creșterea
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor