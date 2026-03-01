Trump: Operațiunea SUA împotriva Iranului se desfășoară „mai rapid decât era programată”

Trump afirmă că operațiunile militare împotriva Iranului sunt „înaintea programului”.

El a făcut aceste declarații într-un interviu acordat duminică postului CNBC.

Conform The Atlantic, Trump a spus și că Iranul vrea să discute și a fost de acord să discute.

„Majoritatea acelor oameni au dispărut. Unii dintre oamenii cu care aveam de-a face au dispărut, pentru că a fost o mare… a fost o mare lovitură. Oamenii de acolo strigă pe străzi de fericire, dar, în același timp, cad o mulțime de bombe. Oamenii de acolo strigă pe străzi de fericire, dar, în același timp, cad o mulțime de bombe”, a spus Trump despre Iran, conform The Atlantic.

Pentru Fox News, Trump a declarat că 48 de lideri iranieni au fost eliminați în același moment.