Analiza unui expert despre escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Strategia Iranului este „bizară”

Potrivit analistului H.A. Hellyer, cercetător asociat senior la Royal United Services Institute, Iranul încearcă să forțeze statele aliate ale SUA din regiune să exercite presiuni asupra Washingtonului prin atacuri directe sau indirecte. Această strategie a Iranului, spune el, este însă riscantă și ineficientă.

Strategia Iranului riscă să se întoarcă împotriva Teheranului

„Strategia iraniană pare să fie aceea de a ataca aliații SUA din regiune, nu doar bazele americane”, a explicat Hellyer.

Scopul ar fi provocarea acestor state pentru a determina o reacție mai fermă din partea Statelor Unite. Totuși, expertul subliniază că această tactică funcționează doar ca o amenințare, nu ca o acțiune concretă.

Odată ce atacurile au avut loc, efectul de intimidare dispare, iar statele vizate sunt mai degrabă motivate să se alinieze Washingtonului pentru a-și consolida securitatea.

„Cred că această strategie a Iranului va da greș destul de grav”, a precizat analistul.

Stabilitatea regimului de la Teheran

În pofida tensiunilor crescute și a apelurilor președintelui american Donald Trump către populația iraniană de a-și răsturna conducerea, nu există semne clare ale unei prăbușiri iminente a regimului de la Teheran.

Hellyer afirmă că sistemul politic din Iran rămâne, cel puțin pentru moment, stabil și funcțional.

„Nu am asistat la dezertări masive și nici la un colaps instituțional major”, a spus el.

Această reziliență sugerează că strategia Iranului nu a generat, până acum, efecte interne destabilizatoare.

Analiștii avertizează că strategia Iranului ar putea amplifica tensiunile regionale și ar putea determina o consolidare a alianțelor militare împotriva sa. În loc să slăbească poziția SUA în Orientul Mijlociu, Teheranul riscă să-și izoleze și mai mult regimul pe scena internațională.