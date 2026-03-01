Șeful UE: „Riscul unei escaladări viitoare este real”

„Riscul unei escaladări suplimentare este real. De aceea, este nevoie urgentă de o tranziție credibilă în Iran. Una care să restabilească stabilitatea și să pregătească terenul pentru o soluție durabilă”, a scris von der Leyen pe X.

Șefa UE a declarat că a discutat cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, precum și cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite.

„Am discutat despre consecințele atacurilor nesăbuite și nediscriminatorii ale Iranului asupra țării”, a declarat ea despre convorbirea sa cu emirul Qatarului.

„În contextul tulburărilor profunde din regiune, Qatarul poate conta pe o solidaritate europeană puternică.”