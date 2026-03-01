Prima pagină » Știri externe » Trump a depășit o „linie roșie foarte periculoasă”, spune vice-ministrul iranian de externe

Trump a depășit o „linie roșie foarte periculoasă”, spune vice-ministrul iranian de externe

Donald Trump a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat duminică ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, într-un interviu exclusiv acordat CNN.
Trump a depășit o „linie roșie foarte periculoasă”, spune vice-ministrul iranian de externe
Alexandra-Valentina Dumitru
01 mart. 2026, 11:56, Știri externe

Khatibzadeh a afirmat că mulți adepți șiiți din întreaga lume vor reacționa la uciderea lui Khamenei.

„Desigur, din punct de vedere religios, el a fost un mare lider religios, așa că mulți adepți șiiți din regiune și din întreaga lume vor reacționa la acest lucru, iar acest lucru este foarte evident, deoarece președintele Trump a trecut o linie roșie foarte periculoasă”, a spus Khatibzadeh.

„Nu avem altă opțiune decât să răspundem”, a adăugat el.

Oficialul a declarat că Iranul a comunicat statelor arabe din Golf să închidă bazele americane pe care Teheranul le consideră o amenințare.

„Le-am comunicat: fie închid bazele americane care amenință constant Iranul și sunt folosite constant pentru a ataca Iranul, fie nu avem altă opțiune decât să ripostăm”, a spus el.

Iranul „nu poate ajunge pe teritoriul american, așa că nu avem altă opțiune decât să atacăm orice baze aflate sub jurisdicția SUA”, a adăugat el.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
Libertatea
Cum să faci pâine de casă dintr-un singur ingredient: Este sănătoasă și se face fără făină
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor