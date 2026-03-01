SUA au folosit instrumentul de inteligență artificială Claude de la Anthropic, în atacul împotriva Iranului

Comandamentele din întreaga lume, inclusiv Comandamentul Central al SUA din Orientul Mijlociu, utilizează instrumentul Claude AI al Anthropic, au confirmat persoane familiarizate cu acest subiect, relatează Wall Street Journal.

Centcom a refuzat să comenteze cu privire la sistemele specifice utilizate în operațiunea sa în curs împotriva Iranului.

Comandamentul utilizează instrumentul pentru evaluări de informații, identificarea țintelor și simularea scenariilor de luptă, chiar și în contextul tensiunilor crescânde dintre companie și Pentagon, au spus persoanele respective.

Sursele au subliniat cât de integrate sunt instrumentele de IA în operațiunile militare.

Administrația și Anthropic se află de luni de zile într-un conflict privind modul în care modelele sale de IA pot fi utilizate de Pentagon.

Vineri, Trump a ordonat agențiilor să înceteze colaborarea cu compania, iar Departamentul Apărării a desemnat-o ca fiind o amenințare la adresa securității și un risc pentru lanțul său de aprovizionare.

Acest lucru s-a întâmplat după ce Anthropic a refuzat să permită Pentagonului să utilizeze instrumentele sale în toate scenariile legale în timpul negocierii contractului.

Lobby-ul Anthropic împotriva politicilor administrației în materie de IA și legăturile cu organizații care sunt mari donatori democrați au supărat, de asemenea, oficialii administrației.

Utilizarea lui Claude în misiuni de mare anvergură, cum ar fi operațiunea militară americană care l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, arată de ce administrația a declarat că va dura șase luni pentru a elimina treptat această tehnologie – un proces complicat, având în vedere modul în care este utilizată de parteneri, inclusiv de firma de extragere a datelor Palantir.

Pe măsură ce relația Anthropic cu Pentagonul s-a deteriorat, Departamentul Apărării a încheiat acorduri pentru a utiliza concurenții ChatGPT, producătorul OpenAI și xAI al lui Elon Musk, în contexte clasificate.

Înlocuirea lui Claude cu alte modele va dura luni de zile, au afirmat experții în IA.