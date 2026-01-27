Prima pagină » Știri externe » Boris Pistorius: NATO și SUA se apropie de un acord pentru o misiune comună în Groenlanda

Ministrul german al apărării spune că discuțiile dintre NATO și SUA pentru o misiune comună în Groenlanda au progresat semnificativ.
Nițu Maria
27 ian. 2026, 16:03, Știri externe

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat marți că există progrese în discuțiile privind o posibilă misiune comună a NATO și Statelor Unite în Groenlanda.

Afirmația a fost făcută la Berlin, în cadrul unei conferințe comerciale, relatează dpa.

El a precizat că negocierile vizează o operațiune în Arctica, cunoscută sub numele Arctic Sentry, și că discuțiile a început la nivel militar.

Potrivit ministrului, pașii făcuți până acum arată că există progrese foarte bune.

„Din câte știu, discuțiile decurg bine, inițial la nivel militar, și suntem pe cale să stabilim o operațiune comună cu Arctic Sentry”, a declarat Boris Pistorius.

„Desigur, nu știu încă cu siguranță, deoarece discuțiile sunt încă în curs, dar suntem de fapt în același punct în care eram acum șase luni sau un an”, a adăugat el.

În ultimele luni, statele NATO au analizat o posibilă extindere a misiunilor de supraveghere în Arctica. Discuțiile au venit după ce președintele Donald Trump a cerut un rol mai mare al SUA în controlul Groenlandei, aflat sub administrația Danemarcei.

Donald Trump a susținut că Statele Unite sunt singurele capabile să apere regiunea arctică în fața influenței tot mai mari a Rusiei și Chinei.

Săptămâna trecută, Trump a amenințat cu tarife vamale împotriva mai multor state europene, dar a renunțat la această poziție după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Boris Pistorius a spus despre Arctic că are „o mare importanță militară” ca zonă de legătură între Europa și Statele Unite. El a salutat acordul privind „protejarea în comun a insulei ca parte a Arcticii”.

