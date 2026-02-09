Liderul Partidului Laburist Scoțian îi cere prim-ministrului britanic Keir Starmer să demisioneze. Care este motivul

Prim-ministrul britanic Keir Starmer ar trebui să demisioneze, a declarat, luni, Anas Sarwar, liderul Partidului Laburist Scoțian. Acesta este politicianul laburist britanic cu rangul cel mai înalt care cere plecarea lui Starmer în contextul dezvăluirilor din dosarele Epstein, în care apare și Peter Mandelson, ambasador al Regatului Unit în SUA.

Deși l-a descris pe premierul britanic ca fiind „un om decent”, Anas Sarwar a afirmat că situația de la Downing Street „nu este suficient de bună” și a atras atenția că acest lucru riscă să submineze șansele Partidului Laburist la alegerile scoțiene din luna mai.

„Au promis că vor fi diferiți, dar s-au întâmplat prea multe. Nu putem permite ca eșecurile de la Downing Street să însemne că eșecurile continuă și aici, în Scoția”, a spus Sarwar, potrivit ABC.

Presiunile asupra premierului britanic Keir Starmer sunt în continuă creștere, din cauza deciziei de a-l numi pe Peter Mandelson ca ambasador al Regatului Unit în SUA. Noile dezvăluiri din dosarele Epstein arată profunzimea legăturilor lui Mandelson cu Jeffrey Epstein.

Dosarele includeau afirmații potrivit cărora Mandelson ar fi transmis documente guvernamentale sensibile lui Jeffrey Epstein și ar fi menținut legături cu finanțatorul discreditat după ce acesta a fost condamnat.

Reacția lui Mandelson, după dezvăluirile legate de Epstein

Peter Mandelson a fost înlăturat de Starmer din funcția de ambasador al Marii Britanii în Statele Unite anul trecut, iar săptămâna trecută a demisionat din Partidul Laburist, declarând că nu dorește să provoace „și mai multă jenă” formațiunii.

„În acest weekend am fost din nou asociat cu indignarea justificată stârnită de cazul Jeffrey Epstein și îmi pare rău pentru asta”, a scris Mandelson într-o scrisoare adresată Partidului Laburist.

Mandelson a afirmat că el consideră false acuzațiile privind plățile și a spus că le va verifica. „În timp ce fac acest lucru, nu doresc să cauzez o jenă și mai mare Partidului Laburist și, prin urmare, renunț la calitatea de membru al partidului”, a scris acesta.

Ulterior, premierul Keir Starmer și-a cerut scuze victimelor lui Jeffrey Epstein și a spus că regretă numirea lui Peter Mandelson în funcție, care era apropiat de fostul infractor sexual.

Keir Starmer a spus că, la momentul numirii în decembrie 2024, nu cunoștea cât apropiați sunt Mandelson și Epstein. El a afirmat că informațiile disponibile atunci nu arătau că relația dintre cei doi ar putea fi problematică.

„Vreau să le spun asta (victimelor): Îmi pare rău. Îmi pare rău pentru ceea ce vi s-a făcut, îmi pare rău că atât de mulți oameni cu putere v-au dezamăgit, îmi pare rău că am crezut minciunile lui Mandelson și l-am numit.”, a transmis Starmer.