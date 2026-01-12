Directorul Heineken demisionează, pe fondul scăderii vânzărilor din industria berii

Dolf van den Brink a preluat conducerea Heineken în iunie 2020, în timpul pandemiei de COVID-19. De atunci, compania a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de creșterea puternică a costurilor și de scăderea vânzărilor, ceea ce a afectat atât profitabilitatea, cât și evoluția acțiunilor, potrivit Reuters.

Consiliul de administrație a anunțat că va începe căutarea unui nou director general pentru grupul care produce berea Heineken și deține branduri precum Tiger și Amstel.

Van den Brink, care va părăsi funcția la 31 mai, va rămâne consultant al companiei timp de opt luni, începând din iunie.

El și președintele consiliului de supraveghere, Peter Wennink, au spus că este momentul potrivit pentru o schimbare de conducere, după ce compania a adoptat în octombrie o strategie pentru perioada până în 2030.

Heineken a „ajuns într-un punct în care o tranziție a conducerii va servi cel mai bine companiei în continuarea punerii în aplicare a ambițiilor sale pe termen lung”, a declarat van den Brink, adăugând că rămâne pe deplin concentrat pe implementarea strategiei până la plecarea sa.

Context dificil pentru industria berii

Demisia lui Dolf van den Brink vine într-un context mai larg, în care mai mulți directori de top din sectorul bunurilor de consum au părăsit companiile, după ani dificili marcați de scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor.

Noul CEO va trebui să ducă mai departe strategia Heineken pentru 2030, într-un mediu global instabil din punct de vedere politic și economic.

Sectorul este afectat și de apariția unor noi competitori, de impactul medicamentelor pentru slăbit asupra consumului de alimente și băuturi și de faptul că tinerii consumă mai puțin alcool.