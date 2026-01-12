Prima pagină » Economic » Directorul Heineken demisionează, pe fondul scăderii vânzărilor din industria berii

Directorul Heineken demisionează, pe fondul scăderii vânzărilor din industria berii

Directorul executiv al Heineken, Dolf van den Brink, a demisionat luni, după aproape șase ani la conducerea companiei, într-un moment în care industria berii se confruntă cu scăderea vânzărilor.
Directorul Heineken demisionează, pe fondul scăderii vânzărilor din industria berii
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
12 ian. 2026, 13:04, Economic

Dolf van den Brink a preluat conducerea Heineken în iunie 2020, în timpul pandemiei de COVID-19. De atunci, compania a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de creșterea puternică a costurilor și de scăderea vânzărilor, ceea ce a afectat atât profitabilitatea, cât și evoluția acțiunilor, potrivit Reuters.

Consiliul de administrație a anunțat va începe căutarea unui nou director general pentru grupul care produce berea Heineken și deține branduri precum Tiger și Amstel.

Van den Brink, care va părăsi funcția la 31 mai, va rămâne consultant al companiei timp de opt luni, începând din iunie.

El și președintele consiliului de supraveghere, Peter Wennink, au spus este momentul potrivit pentru o schimbare de conducere, după ce compania a adoptat în octombrie o strategie pentru perioada până în 2030.

Heineken a ajuns într-un punct în care o tranziție a conducerii va servi cel mai bine companiei în continuarea punerii în aplicare a ambițiilor sale pe termen lung”, a declarat van den Brink, adăugând că rămâne pe deplin concentrat pe implementarea strategiei până la plecarea sa.

Context dificil pentru industria berii

Demisia lui Dolf van den Brink vine într-un context mai larg, în care mai mulți directori de top din sectorul bunurilor de consum au părăsit companiile, după ani dificili marcați de scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor.

Noul CEO va trebui ducă mai departe strategia Heineken pentru 2030, într-un mediu global instabil din punct de vedere politic și economic.

Sectorul este afectat și de apariția unor noi competitori, de impactul medicamentelor pentru slăbit asupra consumului de alimente și băuturi și de faptul tinerii consumă mai puțin alcool.

Recomandarea video

Românii, polonezii și bulgarii pleacă în număr mare din Marea Britanie
G4Media
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
Gandul
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
Cancan
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
Libertatea
Nativii care își vor întâlni fericirea în următoarele 2 luni! Astrele le-au pregătit surprize mari
CSID
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor