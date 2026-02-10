Marea Britanie: Starmer refuză demisia în urma cazului Mandelson–Epstein

Controversa majoră în care a fost implicat Keir Starmer a apărut după ce s-a descoperit că Peter Mandelson, fost ambasador al Marii Britanii în SUA, a menținut relații strânse cu Jeffrey Epstein. S-a întâmplat chiar și după ce acesta a fost condamnat în 2008 pentru infracțiuni sexuale, mai arată Euronews.

Acest scandal a subminat rapid autoritatea premierului, aflat la conducerea unui guvern format de aproximativ 19 luni. Nemulțumirile, deja existente în rândurile parlamentarilor laburiștii care criticau de mai mult timp deciziile conducerii, au luat amploare.

Tensiuni în cadrul Partidului Laburist

Un număr tot mai mare de membri laburiști i-au cerut public demisia lui Starmer. Aceștia îl acuză de o gravă eroare de judecată. Și anume: numirea lui Mandelson într-o poziție diplomatică de rang înalt în 2024. Printre vocile critice s-a numărat și liderul laburiștilor scoțieni, Anas Sarwar. El a subliniat că au existat „prea multe greșeli” și că „este necesară o schimbare la conducerea de pe Downing Street”.

Criticile reflectă intensificarea tensiunilor interne din partid, într-un moment în care sprijinul pentru premier pare să se deterioreze.

Într-o tentativă de a controla impactul politic al scandalului, Morgan McSweeney, șeful de cabinet al premierului, a demisionat duminică. Și-a asumat astfel responsabilitatea pentru recomandarea numirii lui Mandelson ca ambasador în SUA. McSweeney a fost un consilier cheie al lui Starmer încă din 2020 și un factor decisiv în victoria categorică a laburiștilor la alegerile din iulie 2024.

În contrast, Starmer a adoptat o atitudine fermă, declarând în fața parlamentarilor laburiști că nu va renunța la mandat. Premierul a mai subliniat că nu este dispus să-și abandoneze responsabilitatea față de țară și că intenționează să-și ducă lupta politică până la capăt.

Documente relevante și investigația în desfășurare

Mandelson a fost demis din funcția sa în septembrie, după publicarea unor e-mailuri care confirmau menținerea relației sale cu Epstein. Situația s-a agravat recent, odată cu publicarea de către Departamentul de Justiție al SUA a milioane de documente legate de Epstein, care au adus la lumină noi detalii despre legăturile acestuia cu fostul diplomat britanic.

Starmer și-a cerut scuze victimelor lui Epstein și a exprimat regretul că a acordat încredere explicațiilor oferite de Mandelson. Premierul a promis că va face publice documentele interne referitoare la numirea ambasadorului. El a susținut că acestea vor demonstra inducerea în eroare a oficialilor. Totuși, publicarea ar putea fi amânată câteva săptămâni, deoarece materialele necesită verificări din motive de securitate națională și pentru a nu interfera cu o anchetă penală în curs.

Lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a declarat că Starmer a luat „o decizie greșită după alta”. Ea a mai subliniat faptul că poziția premierului a devenit „inacceptabilă”. Aceste critici se înscriu într-un context mai amplu, în care guvernul laburist este acuzat că nu a reușit să-și respecte promisiunile privind creșterea economică, îmbunătățirea serviciilor publice și atenuarea crizei costului vieții.