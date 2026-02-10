Armenia și SUA: acord privind energia nucleară, cu proiecte estimate la 9 miliarde de dolari

Un pas major în relațiile bilaterale a fost marcat de semnarea unei Declarații Comune de către Armenia și Statele Unite. Aceasta consfințește încheierea negocierilor pentru un Acord de Cooperare Nucleară Pașnică. Acordul a fost semnat în timpul întrevederii dintre vicepreședintele Vance și premierul Pashinyan la Erevan, deschizând un nou capitol în parteneriatul energetic, scrie Anadolu Agency.

Caracterul istoric al vizitei lui Vance, fiind prima a unui vicepreședinte american în funcție în Armenia, subliniază importanța strategică a acestei evoluții pentru legăturile reciproce.

Acordul „123”: aprofundarea parteneriatului energetic

Conform declarațiilor oficialilor de la Washington, pactul nuclear – denumit un „Acord 123” în legislația americană – va crea cadrul legal esențial pentru ca firmele americane să poată furniza tehnologie și servicii nucleare civile Armeniei. Se estimează că această colaborare ar putea genera exporturi inițiale de până la 5 miliarde de dolari. De asemenea, alte 4 miliarde de dolari ar putea fi generate din contracte pe termen lung pentru furnizarea de combustibil și operațiuni de mentenanță.

Premierul Pashinyan a subliniat că oficializarea acestui acord este crucială pentru strategia energetică a Armeniei. El a accentuat rolul său în diversificarea surselor de energie ale țării. Se va reduce astfel dependența istorică de resursele rusești și va fi consolidată securitatea energetică națională. Această înțelegere cu Washingtonul este privită ca o componentă pivot în eforturile Armeniei de a-și extinde alianțele strategice în afara sferelor sale geopolitice tradiționale.

Vicepreședintele Vance a descris aceste noi aranjamente ca fiind reciproc avantajoase, un „câștig pentru ambele națiuni”. El a detaliat că inițiativele nucleare civile planificate nu numai că vor consolida independența energetică a Armeniei, dar vor avansa și obiectivele economice ale Statelor Unite.

Drone: consolidarea capacității de securitate, spune Vance

Pe lângă cooperarea nucleară, Prim-ministrul Pashinyan a confirmat achiziția de drone de supraveghere V-BAT din Statele Unite. Această tranzacție, evaluată la aproximativ 11 milioane de dolari, este facilitată prin programul american Foreign Military Sales. Vicepreședintele Vance a clarificat că aceste tehnologii avansate sunt destinate consolidării securității naționale a Armeniei și contribuției la stabilitatea regională,. El a făcut referire în special la contextul geopolitic sensibil din Caucazul de Sud.

Vizita lui Vance și semnarea acordurilor se desfășoară într-un moment critic. Armenia își propune să își redefinească poziția strategică în regiune. Această evoluție are loc pe fondul unui acord de pace mediat de SUA între Armenia și Azerbaidjan, anticipat pentru anul 2025. Mai mult, aceste evenimente semnalează eforturile concertate ale Washingtonului de a-și amplifica prezența diplomatică și economică în Caucazul de Sud. Se vizează diminuarea influenței tradiționale a Rusiei în sectoarele energetic și de securitate.