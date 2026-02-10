Prinții de Wales, William și Kate, reacționează pentru prima dată la „cazul Epstein”

Potrivit reprezentantului oficial, prinții de Wales sunt preocupați în primul rând de situația victimelor, pe fondul informațiilor apărute recent în spațiul public. „Pot confirma că Prințul și Prințesa sunt profund îngrijorați de dezvăluirile continue. Gândurile lor rămân îndreptate către victime”, a transmis purtătorul de cuvânt al Palatului Kensington.

Declarația vine în timp ce prinții de Wales au petrecut weekendul, chiar în plin scandal generat de noile scurgeri de informații din dosarul Epstein, în Courchevel, o stațiune exclusivistă din Alpii francezi. Destinația este frecventată și de alte celebrități internaționale, precum familia Beckham sau actorul George Clooney.

Legăturile lui Andrew Mountbatten-Windsor cu „cazul Epstein”

Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior drept prințul Andrew, este unul dintre numele asociate cu Jeffrey Epstein și rețeaua acestuia de trafic sexual. Printre acuzațiile apărute se numără cele formulate de Virginia Roberts Giuffre, care a susținut că Epstein a traficat-o și a obligat-o să întrețină relații sexuale cu Mountbatten-Windsor pe când era minoră.

Numele lui Andrew, căruia fratele său, regele Charles al III-lea, i-a retras toate titlurile regale la finalul anului 2025, apare frecvent în documentele și e-mailurile legate de Jeffrey Epstein.

Invitații, e-mailuri și imagini controversate

Printre documentele făcute publice se regăsește o invitație adresată lui Epstein pentru o cină la Palatul Buckingham, dar și o ofertă a acestuia de a-i face cunoștință lui Mountbatten-Windsor cu o femeie rusoaică în vârstă de 26 de ani, descrisă drept „inteligentă, drăguță, de încredere”, pe care Epstein se oferea să o aducă în Regatul Unit. De asemenea, există mai multe fotografii care par să îl arate pe Mountbatten-Windsor îngenuncheat lângă o femeie întinsă pe podea.

Nu trebuie uitat nici faptul că au devenit publice o serie de e-mailuri din 2011 în care Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew, îl descria pe Jeffrey Epstein drept „un prieten fidel și suprem”, la acel moment Epstein fiind deja condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Implicarea lui Mountbatten-Windsor în acest caz este considerată atât de serioasă, încât premierul britanic Keir Starmer a cerut ca acesta să fie audiat de Congresul Statelor Unite, pentru a clarifica legăturile sale cu Jeffrey Epstein.