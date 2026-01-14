Americanii vor construi un drum pe teritoriul unei țări care va fi folosit de altă țară. Se va numi „Calea Trump către Pace”

Americanii au anunțat că vor merge mai departe cu planul privind realizarea unui coridor care traversează Armenia pentru a conecta Azerbaidjanul cu teritoriul Nakhchivan, potrivit Le Figaro. În prezent, Nakhchivan este o enclavă care nu are o legătură terestră cu țara de care aparține.

Coridorul care reprezintă de mult timp o solicitare din partea autorităților de la Baku va fi numit „Calea Trump către Pace și Prosperitate Internațională” (TRIPP – Trump Route for International Peace and Prosperity).

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că americanii vor continua planul privitor la coridor. Declarația a fost făcută în timpul unei întâlniri cu ministrul armean de Externe, Ararat Mirzoyan.

Anul trecut, Armenia și Azerbaidjan au semnat un acord la Washington, sub auspiciile președintelui american Donald Trump, pentru a pune capăt disputei teritoriale care ține de decenii.

Acordul prevede, printre altele, crearea unei zone de tranzit (coridorul TRIPP) care trece prin Armenia și conectează Azerbaidjanul la enclava Nakhchivan. O companie, deținută în proporție de 74% de SUA, va fi însărcinată cu construirea infrastructurii feroviare și rutiere de-a lungul fâșiei de teren, a transmis Departamentul de Stat.

Americanii vor să facă afaceri în zonă

Americanii sunt interesați de proiect deoarece va facilita investițiile SUA și accesul la „minerale critice și elemente de pământuri rare”.

„Acordul TRIPP va deveni cu adevărat un model pentru întreaga lume, demonstrând cum se poate deschide calea către activitatea economică și prosperitate fără a contesta sau compromite în niciun fel suveranitatea și integritatea teritorială. Acest lucru va fi bun pentru Armenia, bun pentru Statele Unite, bun pentru toți cei implicați”, a declarat Marco Rubio la întâlnire.

Iranul se opune formării coridorului, temându-se că influența sa în zonă se va diminua și că acesta va aduce investiții străine aproape de granița sa.

La rândul său, prim-ministrul armean, Nikol Pashinyan, a declarat că securitatea coridorului care leagă Azerbaidjanul de Nakhichivan va fi asigurată „de Armenia și nu de o țară terță”.

Conflictul teritorial dintre Armenia și Azerbaidjan a vizat în special Nagorno-Karabah, o zonă muntoasă. Aceasta dispută a provocat două războaie, unul la prăbușirea URSS și celălalt în 2020. Azerbaidjanul a recucerit zona de la separatiștii armeni în urma unei ofensive fulger în 2023.