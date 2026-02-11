Prima pagină » Știri externe » Biroul vicepreședintelui american JD Vance a șters o postare care făcea referire la „genocidul armean”

Casa Albă a șters marți o postare de pe contul vicepreședintelui JD Vance, care comemora masacrele armenilor drept un „genocid”, afirmând că mesajul, care contrazice poziția Turciei, aliată cu SUA, a fost publicat din greșeală.
Biroul vicepreședintelui american JD Vance a șters o postare care făcea referire la „genocidul armean”
Iulian Moşneagu
11 feb. 2026, 11:52, Știri externe

JD Vance, aflat într-o vizită în Armenia, a vizitat Memorialul Genocidului Armean Tsitsernakaberd din capitala Erevan, în cadrul primei vizite a unui vicepreședinte american în republica din Caucazul de Sud, relatează Reuters.

Contul oficial al lui Vance pe platforma X a descris vizita ca fiind menită „să aducă un omagiu victimelor genocidului armean din 1915”, după care postarea a fost ștearsă.

Un consilier al lui Vance a spus că mesajul a fost publicat din greșeală de către angajați care nu făceau parte din delegația aflată în deplasare.

Este a doua oară în câteva zile când Casa Albă șterge o postare de pe rețelele de socializare. La finalul săptămânii trecute, Casa Albă a șters o postare de pe contul lui Donald Trump de pe Truth Social, care includea o imagine rasistă cu Barack Obama și Michelle Obama, înfățișați drept maimuțe.

Postarea de marți arăta că Vance și soția sa, Usha, au participat la o ceremonie de depunere a unei coroane de flori la memorialul din Erevan, care îi omagiază pe cei 1,5 milioane de armeni care și-au pierdut viața în ultimii ani ai Imperiului Otoman.

„Acesta este un cont administrat de angajați, care există în principal pentru a distribui fotografii și videoclipuri despre activitățile vicepreședintelui”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Vance, adăugând că poziția acestuia reiese cel mai bine din declarațiile făcute jurnaliștilor. În acele declarații, republicanul nu a folosit termenul „genocid”.

Turcia recunoaște că mulți armeni care trăiau în Imperiul Otoman au fost uciși în ciocniri cu forțele otomane în timpul Primului Război Mondial, însă contestă cifrele și neagă că uciderile au fost orchestrate sistematic și că ar constitui un genocid.

