Cel puțin 16 polițiști răniți și 13 arestări după protestele violente din Tirana

Acest eveniment a fost inițiat de liderul opoziției, Sali Berisha, un fost prim-ministru și un important oponent politic al actualului premier, Edi Rama. Printre locațiile vizate de participanții la protest s-au numărat Parlamentul și sediul principal al Guvernului, mai scrie Euronews.

Autoritățile au confirmat numărul polițiștilor răniți și al reținerilor efectuate. Pe lângă aceste cifre, Berisha a semnalat că un membru al Partidului Democrat, formațiunea sa politică, a necesitat spitalizare în urma incidentelor.

Tensiuni pe fondul suspiciunilor de corupție

Această demonstrație reprezintă cea mai recentă dintr-o serie de acțiuni anti-guvernamentale coordonate de Partidul Democrat. Opoziția acuză constant executivul condus de Rama de corupție sistemică și de legături cu rețele de criminalitate organizată.

În noiembrie 2025, acuzațiile de corupție au dus la o decizie importantă: Curtea Specială împotriva Corupției și Crimei Organizate a dispus suspendarea din funcție a vicepremierului Belinda Balluku. Această măsură a fost luată în urma unor investigații legate de achiziții publice, incluzând proiecte de infrastructură precum Tunelul Llogara și o secțiune a centurii ocolitoare a Tiranei.

Decizia a fost contestată de premierul Rama la Curtea Constituțională, care a restabilit-o temporar pe vicepremier în funcție, până la o hotărâre definitivă. Cu toate acestea, prelungirea suspendării a generat un nou impas instituțional, procurorii așteptând acum un vot în Parlament pentru ridicarea imunității acesteia.

Acuzații reciproce și lipsa de încredere publică

Pe de altă parte, nici Sali Berisha nu este străin de acuzațiile de corupție, fiind el însuși suspectat că ar fi favorizat apropiați prin atribuirea de contracte publice avantajoase. Acesta neagă categoric aceste acuzații.

Într-un miting anterior, Berisha a formulat cereri cheie: înființarea unui guvern tehnic și organizarea de alegeri anticipate, pe care le-a descris ca fiind „libere și corecte”. O nouă manifestație de anvergură a fost deja programată pentru data de 20 februarie.

Analistul politic Mentor Kikia a evidențiat climatul de profundă neîncredere care domină scena politică albaneză. El a explicat că cetățenii par adesea să aleagă „răul mai mic” în încercarea de a elimina ceea ce percep a fi o amenințare mai gravă.

Albania: Tensiune politicică internă

De mai mulți ani, Albania este marcată de proteste frecvente și de acuzații reciproce între partidele politice, centrate pe teme precum corupția și implicarea în crima organizată. Evenimentele violente de marți subliniază un climat politic extrem de tensionat, în care demonstrațiile stradale escaladează tot mai des în confruntări.

Până în prezent, autoritățile nu au comunicat dacă intenționează să demareze investigații suplimentare în urma violențelor recente.