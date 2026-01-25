Proteste violente la Tirana. Zeci de arestări și polițiști răniți în urma manifestațiilor împotriva guvernului

Demonstrația, organizată de principalul partid de opoziție, Partidul Democrat (PD), a degenerat la lăsarea nopții în confruntări cu forțele de ordine.

Potrivit EFE, violențele s-au soldat cu cel puțin 25 de persoane arestate și 11 polițiști răniți. Incidentul reprezintă una dintre cele mai tensionate manifestații din ultima perioadă în Albania.

Ciocniri și violențe în timpul protestelor violente de la Tirana

Ministerul albanez de Interne a transmis că, în timpul protestelor violente de la Tirana, unii manifestanți au aruncat cu pietre, artificii, obiecte contondente și cocteiluri Molotov în direcția forțelor de ordine.

„În urma atacurilor cu cocteiluri Molotov şi obiecte contondente, 11 ofiţeri de poliţie au fost răniţi şi primesc asistenţă medicală”, a precizat instituția.

Majoritatea polițiștilor răniți au suferit arsuri, tăieturi și probleme respiratorii cauzate de fum și gaze lacrimogene. De asemenea, mai mulți protestatari au avut nevoie de îngrijiri medicale, conform relatărilor televiziunilor locale Top Channel și TV A2.

Măsuri de securitate înaintea protestelor

Înainte de declanșarea protestelor violente la Tirana, autoritățile au desfășurat un dispozitiv amplu de securitate în centrul orașului. Bariere metalice au fost amplasate pentru protejarea clădirilor guvernamentale, inclusiv sediul premierului și Parlamentul, iar traficul rutier a fost restricționat.

Manifestația a fost pașnică timp de mai multe ore, însă situația a escaladat după lăsarea întunericului, când grupuri din mulțime au încercat să forțeze cordoanele de securitate. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii din zonele interzise, scenele fiind transmise în direct și intens distribuite pe rețelele de socializare.

Revendicările opoziției

Organizatorii protestelor violente de la Tirana au acuzat guvernul de corupție, abuz de putere și gestionare defectuoasă a economiei. Liderii opoziției au cerut demisia imediată a premierului Edi Rama și a întregului cabinet, solicitând organizarea de alegeri anticipate.

Autoritățile albaneze au anunțat că anchetează incidentele violente și că vor lua măsuri legale împotriva persoanelor implicate în acte de vandalism.