Transportatori cercetați pentru un prejudiciu de 1,6 milioane de euro. Poliția a făcut 14 percheziții

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 au pus în executare, miercuri 14 mandate de percheziție domiciliară, în Capitală și în județele Ilfov, Prahova, Constanța și Gorj. Descinderile au fost derulate într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Vizate au fost mai multe persoane ce activează în domeniul transporturilor agabaritice, care ar fi produs un prejudiciu de 1.600.000 de euro.

„Din datele și probele administrate a reieșit faptul că, în perioada 2020-2023, mai multe persoane, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale și societăți pe acțiuni, ar fi efectuat peste 1.300 de transporturi agabaritice, iar pentru a reduce tariful de drum ar fi declarat, în cuprinsul cererilor pentru eliberarea autorizațiilor, date tehnice neconforme cu caracteristicile reale ale transporturilor. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 1.600.000 de euro”, a transmis Poliția Capitalei.

Polițiștii au precizat că în urma perchezițiilor, persoanele vizate au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.