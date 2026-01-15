Fabrica de credite / Cum erau obținute credite cu documente false / 31 de percheziții la o grupare criminală din Constanța

31 de percheziții domiciliare au loc miercuri, 15 ianuarie, în județul Constanța, într-un amplu dosar penal care vizează infracțiuni de înșelăciune, uz de fals și fals material în înscrisuri oficiale, anunță IPJ Constanța.

Acțiunea este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Descinderile vizează peste 30 de persoane și au loc atât în municipiul Constanța, cât și în localitățile Cumpăna, Năvodari, Ovidiu, Techirghiol, Poiana, Poarta Albă și Ivrinezu.

Metoda: credite obținute cu documente false

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024 până în prezent, o femeie, sprijinită de alte persoane, ar fi racolat persoane cu venituri modeste, cărora le-ar fi pus la dispoziție documente falsificate care atestau în mod nereal că acestea ar fi angajate la diverse instituții.

Cu ajutorul acestor documente, ar fi fost obținute credite bancare de la instituții financiare, banii fiind folosiți în beneficiul grupării.

Perchezițiile au loc atât la domiciliile persoanelor vizate, cât și în spații despre care există suspiciuni că ar fi fost utilizate în activitatea infracțională, dar și la sediul unei instituții de credit.

Prejudiciu de aproximativ 1,7 milioane de lei

Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 1,7 milioane de lei, urmând să fie stabilit cu exactitate după finalizarea administrării probelor.

Mai multe persoane vor fi conduse la sediul poliției pentru audieri, urmând ca, în funcție de rezultate, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Sprijin operativ extins

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul:

Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța,

Serviciului de Investigații Criminale Constanța,

Poliției municipiului Constanța,

precum și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis” Constanța.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.