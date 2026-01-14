Prima pagină » Social » Polițist trimis în judecată după ce nu a dispus începerea urmăririi penale în cazul unui viol asupra unui minor

Polițist trimis în judecată după ce nu a dispus începerea urmăririi penale în cazul unui viol asupra unui minor

Un agent șef de poliție a fost trimis în judecată după ce nu a dispus începerea urmăririi penale într-un caz de vio, asupra unui minor.
Polițist trimis în judecată după ce nu a dispus începerea urmăririi penale în cazul unui viol asupra unui minor
Cosmin Pirv
14 ian. 2026, 11:40, Social

Potrivit Direcției Generale Anticorupție, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a dispus trimiterea în judecată a unui agent-șef de poliție pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În cursul lunii aprilie 2025, inculpatul nu s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de viol asupra unui minor și nu a dispus începerea urmăririi penale în cauză.

Totodată, în urma perchezițiilor făcute în iunie 2025, la domiciliul acestuia și în autoturismul personal au fost găsite 17 cartușe de vânătoare, de calibru 16 mm, pentru care inculpatul nu deținea autorizație legală de deținere.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Lipova.

Recomandarea video

De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar
G4Media
Cu ce avere a rămas Cătălin Măruță, după ce a fost concediat de Pro TV. Câți bani are, de fapt
Gandul
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Singura ciorbă care îți poate distruge creierul. Ingredientul pe care toți românii îl pun în oală, dar care „prăjește” neuronii
CSID
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor