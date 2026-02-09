Primarul Aradului vrea transport public gratuit în oraș. Cere modificarea legislației

Primarul Călin Bibarț vrea să introducă transport public local gratuit pentru toți cetățenii Aradului, „o măsură concretă și realistă de compensare a efectelor generate de majorarea taxelor și impozitelor locale”, conform unui comunicat al Primăriei Arad.

El a lansat o scrisoare deschisă adresată parlamentarilor arădeni în care le cere sprijinul pentru promovarea unei modificări legislative.

Mai exact, primarul propune ca legislația în vigoare să permită consiliilor locale posibilitatea de a aproba transportul public gratuit, ca opțiune de politică publică aflată la dispoziția autorităților administrației publice locale.

Inițiativa nu are doar rolul de a atenua impactul fiscal asupra populației, ci reprezintă și o completare a investițiilor realizate în ultimii ani în transportul public local.

„Aceste investiții, realizate din bani europeni și cofinanțare locală, să nu rămână doar la stadiu de realizări, ci să fie puse în slujba unui beneficiu real, direct, vizibil și mai ales accesibil pentru toți arădenii.”, menționează edilul în scrisoarea deschisă adresată parlamentarilor de Arad.

Facilități extinse

Până la eventuala modificare a legii, administrația locală va supune aprobării Consiliului Local extinderea facilității de transport public gratuit pentru anumite categorii de persoane care nu beneficiază de această măsură. Este vorba despre donatorii de sânge și pensionarii cu vârsta mai mică de 70 de ani și care nu au o pensie mai mare decât pensia medie europeană.

„În continuarea demersului privind introducerea transportului public gratuit în municipiul Arad, inițiativă fundamentată pe existența unei flote moderne de tramvaie, autobuze și microbuze electrice noi, am solicitat compartimentului juridic analizarea cadrului legal existent, în vederea identificării eventualelor impedimente legislative. Concluzia acestei analize este că implementarea unei astfel de măsuri necesită modificări punctuale în două acte normative. Propunerile de modificare legislativă au fost deja formulate, însă, întrucât dreptul de inițiativă legislativă nu aparține nici primarului, nici Consiliului Local, ci exclusiv parlamentarilor, acestea vor fi transmise reprezentanților Aradului în Parlament, însoțite de o scrisoare oficială, cu rugămintea de a le depune spre dezbatere și adoptare”, a declarat Călin Bibarț.

El susține că, în condițiile depunerii rapide a propunerilor legislative, nu ar exista impedimente ca până la finalul sesiunii parlamentare, în luna iunie, modificările să fie publicate în Monitorul Oficial. Ulterior, Consiliul Local ar putea adopta hotărârile necesare pentru implementarea efectivă a măsurii.