Prima pagină » Social » Întârzieri ale trenurilor din cauza frigului: unele curse au ajuns chiar și cu trei ore mai târziu în Capitală

Întârzieri ale trenurilor din cauza frigului: unele curse au ajuns chiar și cu trei ore mai târziu în Capitală

În contextul vremii nefavorabile din ultima perioadă, trenurile au întârzieri la sosirile, dar și la plecările din gări. Iată ce întârzieri au avut trenurile care au sosit sau au plecat din Capitală. Printre cele mai întârzieri au suferit cursele care vin din vestul țării, dar și din Oltenia.
Întârzieri ale trenurilor din cauza frigului: unele curse au ajuns chiar și cu trei ore mai târziu în Capitală
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
13 ian. 2026, 11:26, Social

Potrivit programului de sosiri din Gara București Nord, IRN 11500 Arad – București Nord, gestionat Astra Călători urma să ajungă în Capitală la ora 7:29, însă a avut o întârziere de 160 de minute.

Trenul IRN 79 Budapesta-Keleti – București Nord, a ajuns în Capitală tot cu o întârziere de 160 de minute.  RE 116112 Craiova – București Nord, al companiei Softrans a avut o întârziere de 105 minute.

Afectați de vremea rea sunt și călătorii care sosesc de la Pitești. Trenul RE 9204, gestionat de CFR Călători, are o întârziere de o oră. Acesta ar fi trebuit să ajungă în Capitală la ora 10:21.

Afectată a fost și cursa RE 9910 Craiova – București Nord. Trenul urma să ajungă în Capitală la 10:35, însă a înregistrat o întârziere de 25 de minute.

De asemenea, cursa IRN 473 Budapesta- Keleti – București Nord, care urma să ajungă la 10:37 în Capitală, a înregistrat o întârziere de 25 de minute.

În ceea ce privește plecările din Capitală, trenul RE 11631 care a plecat spre Brașov a pornit la drum după o întârziere de 85 de minute, iar trenul R8121 a pornit la drum după o întârziere de 10 minute.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Bani în plus la pensiile din ianuarie 2026, pentru pensionarii din aceste orașe din România
Gandul
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, în funcție de zodie. Care ți se potrivește cel mai mult
CSID
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor