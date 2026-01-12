Întârzieri la trenuri în Gara de Nord București. Probleme la sosiri și plecări în această dimineață

Traficul feroviar din Gara de Nord București se desfășoară cu intensitate ridicată în această dimineață, potrivit informațiilor afișate pe panourile de sosiri și plecări surprinse de camera web a CFR.

Mai multe trenuri înregistrează întârzieri, atât la sosire, cât și la plecare.

La capitolul sosiri, întârzieri semnificative sunt raportate pentru trenuri care vin din Adjud și Kiev–Chișinău, cu întârzieri ce ajung până la 95 de minute. Totodată, este de așteptat ca trenul de la Arad să ajungă la București cu o întârziere de 50 de minute. De asemenea, și unele trenuri interne din Buzău, Pitești sau Brașov ajung cu decalaje față de programul stabilit.

Și la plecări, situația este similară.

Trenuri cu destinații precum Brașov, Aeroportul Henri Coandă, Constanța, Galați sau Craiova sunt programate să plece în această dimineață, unele dintre ele având deja întârzieri afișate pe panou.

Operatorii implicați sunt CFR Călători, Regio Călători, Softrans și Transferoviar.