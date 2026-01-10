Prima pagină » Social » CFR anunță intrarea în Faza I de modernizare a Gării de Nord

Proiectul de modernizare al Gării de Nord intră oficial în Faza I, iar CFR SA promite nu doar lucrări tehnice, ci și păstrarea eleganței istorice a clădirii.
CFR SA a lansat o pagină specială pe site-ul său oficial dedicată proiectului de modernizare a Gării de Nord din București, oferind publicului acces la informații detaliate despre lucrările de reabilitare ale gării, durata acestora și etapele de implementare, relatează clubferoviar.ro.

Proiectul, intitulat „Gara de Nord – Între Istorie și Viitor”, a fost demarat la începutul lui 2026 și vizează transformarea celui mai important nod feroviar al României într-un spațiu modern, sigur și adaptat nevoilor actuale ale călătorilor, conservând însă valoarea sa arhitecturală și istorică.

„Gara de Nord nu este doar o clădire de tranzit, ci un monument istoric și un simbol al Capitalei. Proiectul de Modernizare, Consolidare și Reabilitare – Faza I a demarat, având ca obiectiv transformarea acestui spațiu într-o gară modernă, sigură și prietenoasă cu călătorii, păstrând în același timp eleganța arhitecturală de altădată”, transmite CFR SA.

Reprezentanții companiei spun că lansarea acestei platforme urmărește asigurarea unei „transparențe totale” și a unui dialog deschis cu publicul.

Noua pagină include o secțiune de Întrebări Frecvente, în care sunt prezentate:

  • detalii tehnice și etapele de execuție pentru Faza I
  • informații despre restaurarea elementelor de patrimoniu, inclusiv Salonul Regal
  • soluțiile propuse pentru creșterea accesibilității și confortului (lifturi, sisteme de climatizare, tehnologii smart)
  • stadiul și planificarea fazelor II și III ale proiectului

Totodată, utilizatorii pot transmite sugestii și propuneri printr-un formular online integrat în platformă.

„Vocea ta contează! Ne dorim ca Gara de Nord să răspundă nevoilor reale ale pasagerilor. De aceea, am integrat pe site un formular prin care ne puteți transmite sugestiile și propunerile voastre privind acest proiect”, precizează reprezentanții CFR SA.

 Faza I e în desfășurare

Modernizarea Gării de Nord este considerată una dintre cele mai importante investiții în infrastructura feroviară urbană din România, atât din perspectiva funcționalității, cât și a valorii sale simbolice.

CFR SA își propune ca, prin acest proiect, Gara de Nord să devină nu doar un punct de tranzit eficient, ci și un spațiu urban de referință, adaptat standardelor europene de confort, siguranță și accesibilitate.

Lucrările din Faza I sunt deja în desfășurare, urmând ca etapele următoare să fie implementate progresiv, conform calendarului care va fi actualizat pe platforma dedicată proiectului.

