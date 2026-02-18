Trafic feroviar suspendat pe Magistrala 300, în zona Crivina-Brazi-Ploiești, din cauza ninsorii

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, începând cu ora 02:11, zona Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, Magistrala 300, între stațiile Crivina și Brazi, s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste rețeaua de contact la km 44+500. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploiești.

Începând cu ora 03:15, lipsa de tensiune s-a extins și pe firul II Crivina – Brazi, după ce un copac a căzut peste ambele fire de circulație. În urma verificărilor efectuate pe firul II Brazi – Crivina, echipele de intervenție au constatat că arborele căzut a afectat și firul I, fiind identificate console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acționează și drezina pantograf îndrumată din Stația Chitila.

De la ora 04:00, pentru asigurarea condițiilor de intervenție în siguranță, s-a dispus scoaterea tensiunii pe firul I Brazi – Ploiești Vest, pe linia 5 din stația Brazi și pe firul I Ploiești Vest – Ploiești Sud.

Echipele CFR SA intervin pentru îndepărtarea arborilor căzuți, înlocuirea elementelor avariate și verificarea instalațiilor, în vederea reluării circulației în condiții normale de siguranță.