Ministerul Transporturilor a predat Primăriei Sibiu, Spitalul CFR. Unitatea medicală devine spital municipal

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, în prezența managerului Spitalului CFR din Sibiu, Ștefania Șerban, a semnat protocolul de predare-primire către Primăria Municipiului Sibiu, a transmis pe Facebook deputatul PSD de Sibiu, Bogdan Trif, prezent la eveniment.

Parlamentarul consideră că este un moment istoric pentru Sibiu, având în vedere că adresabilitatea unității medicale se extinde. Spitalul va deservi pacienții din municipiu dar și din județul Sibiu. Trif dă asigurări că investițiile în această unitate vor continua, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii medicale de calitate.

„O felicit pe doamna manager a Spitalului CFR din Sibiu pentru toată munca depusă în sprijinul sibienilor.

Vreau să îi aduc mulțumiri și domnului Sorin Grindeanu care a inițiat acest demers și care a alocat fondurile necesare exproprierilor astfel încât statul să reintre în posesia clădirii spital și a terenurilor aferente pentru ca proiectele de dezvoltare pe fonduri europene să fie continuate.

Felicit Primăria Sibiu, reprezentată prin doamna primar Astrid Fodor, pentru că și-a asumat acest proiect care este vital pentru sistemul medical sibian.

Astăzi este o zi importantă pentru Sibiu”, a transmis parlamentarul.