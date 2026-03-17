Tren deraiat în Timiș. Circulația feroviară, suspendată temporar

UPDATE

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a informat că, pe lângă deraierea primului boghiu al locomotivei, s-a constatat și deraierea primei osii de la al doilea boghiu, pe sensul de mers.

Nu sunt înregistrate persoane rănite. Echipele CFR S.A. și ale operatorului feroviar acționează în continuare pentru remedierea situației și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Știrea inițială:

Potrivit companiei, incidentul a avut loc la ora 20.55, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara, la aproximativ kilometrul 28 al liniei. Zona este situată în estul județului Timiș, pe ruta Lugoj – Deva.

„Trenul IR 1833, operat de CFR Călători S.A., a deraiat cu primul boghiu al locomotivei GM 920, în timpul circulației pe linie simplă neelectrificată. În tren se aflau 23 de călători, iar nicio persoană nu a fost rănită”, au transmis reprezentanții CFR SA, care au explicat că ”din punct de vedere tehnic, deraierea unui boghiu reprezintă ieșirea de pe șină a unui ansamblu de roți al locomotivei, fără afectarea vagoanelor”.

Proceduri standard de siguranță

Circulația feroviară pe distanța afectată a fost oprită pentru intervenții și verificări tehnice.

„Sunt aplicate proceduri standard de siguranță, care includ oprirea imediată a circulației, verificarea infrastructurii și intervenția echipelor specializate pentru repunerea pe șină a materialului rulant”, a comunicat compania.

Soluții pentru călători

CFR SA și operatorul feroviar intervin pentru remedierea situației și reluarea circulației în condiții de siguranță. Totodată, se verifică posibilitatea efectuării transbordului călătorilor.

Reprezentanții companiei au precizat că vor reveni cu informații actualizate pe măsura evoluției intervențiilor și că siguranța circulației rămâne prioritară.