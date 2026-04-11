Trenuri întârziate din cauza unei defecțiuni între Mihăești și Radomirești, pe raza Regionalei Craiova

Circulația trenurilor cu tracțiune electrică a fost restricționată sâmbătă între Mihăești și Radomirești, pe raza Regionalei de căi ferate Craiova, din cauza unui deranjament.
Cosmin Pirv
11 apr. 2026, 14:19, Social

Compania CFR SA anunță că, începând cu ora 12.55, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, a fost instituită o măsură temporară de interzicere a circulației trenurilor cu tracțiune electrică pe distanța Mihăești Zona Neutră – Radomirești Y, firul II.

Măsura a fost dispusă în urma unui deranjament la instalațiile de alimentare cu energie electrică. Firul I Mihăești – Radomirești este închis permanent pentru execuția unor lucrări de infrastructură, context în care circulația feroviară se desfășoară cu restricții pe această secție.

Pentru remedierea defecțiunii, la fața locului intervin două drezine pantograf, echipate pentru intervenții la linia de contact. Echipele de specialitate ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova acționează în teren pentru restabilirea condițiilor normale de exploatare în deplină siguranță.

Ca urmare a acestei situații, trenul IR 16099 staționează la intrare în stația Mihăești începând cu ora 13.00, iar trenul IR 16026 staționează în stația Radomirești începând cu ora 13.15. Ambele trenuri sunt operate de CFR Călători.

„Impactul se reflectă în întârzieri temporare în circulația trenurilor de călători pe acest segment.

Personalul feroviar depune toate eforturile pentru limitarea duratei intervenției și reluarea circulației în condiții normale”, transmite CFR SA.

