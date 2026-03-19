Alunecare de teren la Pietrele lui Solomon din Brașov

O alunecare de teren s-a produs la Pietrele lui Solomon, în Brașov, în zona spre drumul forestier, unde se despart drumurile spre locurile grupurilor de juni, anunță Primăria Brașov. Accesul este restricționat.
Galerie Foto 4
Laura Buciu
19 mart. 2026, 18:14, Social

În urma alunecării de teren de la Pietrele lui Solomon, accestul este restricționat.

Primăria Brașov anunță că există riscul să se mai prăbușească și alți arbori.

Vezi galeria foto
4 poze

Administratorul public Laszlo Barabas și angajații Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență sunt la fața locului. După securizare zonei și după verificarea zonelor de stâncă, pentru a se asigura ca nu mai există riscul prăbușirii altor bucăți de stâncă, se va interveni pentru eliberarea drumului.

Salvamontiștii vor verifica zona vineri dimineața și abia apoi se vor începe lucrările de curățare a zonei.

Recomandarea video

