Alunecare de teren la Pietrele lui Solomon din Brașov

În urma alunecării de teren de la Pietrele lui Solomon, accestul este restricționat.

Primăria Brașov anunță că există riscul să se mai prăbușească și alți arbori.

Administratorul public Laszlo Barabas și angajații Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență sunt la fața locului. După securizare zonei și după verificarea zonelor de stâncă, pentru a se asigura ca nu mai există riscul prăbușirii altor bucăți de stâncă, se va interveni pentru eliberarea drumului.

Salvamontiștii vor verifica zona vineri dimineața și abia apoi se vor începe lucrările de curățare a zonei.