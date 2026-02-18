Vreme severă în 21 de județe și București: drumuri închise, curse anulate și peste 18.000 de consumatori fără curent

Urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, în intervalul 17.02, ora 08:00 – 18.02, ora 09:00 au fost înregistrate efecte la nivelul a 102 localități din 21 județe (AG, BV, BR, BZ, CT, CL, DB, GL, GR, HD, IL, IF, MH, OT, PH, SB, TR, TL, VS, VN, VL) și municipiul București.

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 1 beci, 1 stradă, degajarea a 231 copaci și 15 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 96 autoturisme și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la 11 imobile.

Totodată, s-a intervenit pentru deblocarea a 44 autovehicule care nu au mai putut înainta din cauza zăpezii depuse pe carosabil, pasagerii nu au necesitat îngrijiri medicale.

10 ambulanțe rămase blocate în zăpadă

De asemenea, în ultimele 24 de ore s-a intervenit în sprijinul a 10 ambulanțe rămase blocate în zăpadă din 6 județe (AG, BZ, GR, IF, IS și VS) și municipiul București, pentru care s-a intervenit cu resurse din cadrul ISU respectiv SDN/autorități locale, în prezent toți pacienții fiind predați la spital.

La momentul raportării, la nivelul județului Prahova se înregistrează peste 300 apeluri prin SNAU 112 pentru înlăturarea efectelor produse.

Din punct de vedere al căilor de comunicații, situația se prezintă astfel:

a) rutier:

OPRIT pe 4 autostrăzi și 5 DN:

A0 (loc. Cornetu/IF și Afumați-Balotești/IF) din cauza unui autovehicul derapat

A1 (sensul Pitești-București)

A3 (integral)

A7 (integral)

DN 23B/loc. Măicănești/VN – Ciorăști/VN

DN 1A/Mogoșoaia

DNCB/loc. Bragadiru-Domnești,Chitila

DN 22/loc. Râmnicu Sărat – Băile; loc. Brăila – limita jud. Buzău

DN 2B/între loc. Surdila Greci/BR – limita jud. Buzău; între loc. Buzău

și loc. Vizireni.

RESTRICȚIONAT (MTMA>7,5 tone) pe 1 autostradă și 3 DN:

A2 (km 10-105 sensul B-CT și km 144-10 sensul CT-Buc)

DN 1/loc. Nistorești/PH – Dârste/BV

DN 2/loc. Urziceni – limită IF; Afumați-limita cu jud. Ialomița; Spătaru – Căldărușeanca

DN 1D/loc. Urziceni/IL – loc. Albești-Paleologu/PH

RESTRICȚIONAT (MTMA>3,5 tone) pe 1 DN:

DN 2C/loc. Costești și loc. Padina; Slobozia – limita cu jud. Buzău.

b) aerian:

– 13 curse afectate (8 anulate, 5 redirecționate către alte aeroporturi) și 2 piste închise pe Aeroportul Internațional ”Henri Coandă București. Sunt aproximativ 6.000 pasageri care așteaptă deschiderea și reluarea traficului aerian.

c) naval:

– județul Constanța – manevre suspendate în toate porturile

– județul Tulcea – manevre suspendate în Bara Sulina.

d) feroviar: circulație în condiții de iarnă, cu întârzieri la plecare/sosire în București de aproximativ 60 de minute.

e) tranzitul frontierei: pe podul Ruse – Giurgiu circulația rutieră pentru autocamioane este suspendată.

Fără curent electric

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, în intervalul de referință s-au înregistrat avarii în 205 localități din 10 județe (BR, BZ, CL, CT, DB, IL, NT, PH, TL și VN) însumând un număr de aproximativ 166.839 consumatori finali afectați.

Efortul susținut al personalului MAI, al structurilor aflate în coordonarea și coordonarea operațională a DSU, precum și cooperarea cu autoritățile locale și administratorii infrastructurii au permis gestionarea eficientă a situației.

Prioritatea rămâne protejarea vieții și reducerea riscurilor pentru populație.

Structurile operative rămân mobilizate, iar situația este monitorizată permanent.

Recomandări:

Evitați deplasările care nu sunt absolut necesare.

Adaptați viteza la condițiile de drum.

Nu blocați utilajele de deszăpezire.

Informați-vă din surse oficiale înainte de a pleca la drum.

Dacă rămâneți blocați în trafic:

rămâneți în autoturism

semnalizați vizibil prezența

apelați 112 în caz de urgență.